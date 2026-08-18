Hoki Finansialnya Disebut Kuat, 8 Shio Ini Konon Jarang Kesulitan dalam Urusan Uang

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com -- Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola dan memperoleh penghasilan. Ada yang gemar mengambil risiko, sementara sebagian lainnya lebih berhati-hati dan memilih membangun kondisi finansial secara perlahan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai kecenderungan yang mendukung keberuntungan dalam urusan keuangan.
Mulai dari kemampuan membaca peluang, kecerdikan mengatur uang, hingga kesabaran dalam membangun kekayaan, setiap shio memiliki karakter yang dianggap menjadi keunggulannya masing-masing.
Dilansir dari Cosmic Fusion, berikut delapan shio yang disebut memiliki keberuntungan finansial dan kemampuan menarik peluang dalam urusan uang.
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Pemilik Shio Ular dikenal memiliki pembawaan tenang dan penuh perhitungan. Mereka dipercaya tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama ketika menyangkut masalah keuangan.
Intuisi menjadi salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan shio ini. Ular disebut mampu membaca keadaan sebelum menentukan langkah.
Mereka juga cenderung berpikir dalam jangka panjang. Strategi yang disusun dengan matang membuat mereka dipercaya dapat menemukan peluang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.
Shio Kambing disebut memiliki sudut pandang yang unik. Mereka mampu melihat potensi dari sesuatu yang mungkin dianggap kurang bernilai oleh orang lain.
Kemampuan tersebut dapat menjadi modal dalam mencari penghasilan. Barang lama, ide kreatif, maupun proyek tertentu dapat dilihat sebagai peluang yang berpotensi menghasilkan keuntungan.
Dengan kreativitas dan kepekaan terhadap nilai suatu hal, Kambing dipercaya memiliki cara tersendiri dalam mengembangkan kondisi finansialnya.
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Jawa Pos
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