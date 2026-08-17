4 Shio Disebut Wangi Uang pada Agustus 2026, Hadiah Besar dan Kabar Bahagia Menanti!

Ilustrasi Shio Disebut Wangi Uang (magnific)
JawaPos.com - Agustus 2026 disebut dapat membawa warna berbeda bagi sejumlah pemilik shio.
Dalam pembacaan tarot yang bersifat hiburan, ada empat shio yang digambarkan sedang memiliki peluang memperoleh kejutan besar.
Rezeki tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk uang tunai, tetapi bisa berupa hadiah, kenaikan jabatan, bantuan, hubungan asmara, hingga kabar keluarga yang telah lama dinantikan.
Menariknya, kejutan yang digambarkan dalam pembacaan tersebut justru dapat datang dari arah yang tidak terduga.
Seseorang yang selama ini tidak memperkirakan akan menerima pemberian bisa saja mendapatkan hadiah dari pasangan, keluarga, sahabat, atasan, atau orang yang pernah dibantunya.
Hal inilah yang membuat 4 shio tersebut disebut sedang memiliki energi keberuntungan yang menarik.
Dari 12 shio, Shio Ular, Shio Kuda, Shio Monyet, dan Shio Tikus menjadi empat nama yang paling menonjol dalam pembacaan tarot tersebut.
Masing-masing memiliki gambaran karakter berbeda, sehingga bentuk kejutan yang dikaitkan dengan keberuntungannya pun tidak sama.
Lantas, mengapa keempat shio tersebut disebut wangi uang pada Agustus 2026?
Apakah kejutan yang datang berkaitan dengan karier, pasangan, keluarga, atau rezeki dalam jumlah besar?
Simak ulasan berikut untuk mengetahui gambaran masing-masing shio dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (17/08).
1. Shio Ular
Shio Ular menjadi salah satu yang paling kuat disebut berpeluang mendapatkan kejutan besar pada Agustus 2026.
Dalam pembacaan tarot, pemilik shio ini digambarkan sebagai sosok yang senang berbagi dan memiliki kepedulian terhadap makhluk di sekitarnya.
Kebiasaan bersedekah serta kemauan untuk menyeimbangkan usaha nyata dan doa menjadi karakter yang cukup menonjol.
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Jawa Pos
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