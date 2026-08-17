Bukan Tak Punya Rezeki, 4 Shio Ini Konon Terlalu Perhitungan dengan Uang

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola keuangan. Ada yang senang berbagi dengan orang lain, tetapi ada pula yang lebih nyaman menyimpan uang dan sangat berhati-hati ketika harus mengeluarkannya.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio tertentu. Beberapa di antaranya bahkan digambarkan memiliki kecenderungan sangat perhitungan ketika berhadapan dengan persoalan uang.

Sifat hemat sebenarnya tidak selalu buruk. Kemampuan mengendalikan pengeluaran justru dapat membantu seseorang menjaga kondisi finansial. Namun, jika terlalu berlebihan, sikap tersebut dapat memengaruhi hubungan dengan orang-orang di sekitar.

Dilansir dari Lifestyle Asia, berikut empat shio yang dalam penafsiran astrologi Tiongkok disebut cukup ketat dalam urusan keuangan.

1. Shio Macan Shio Macan biasanya dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, dan bersemangat. Namun, dalam urusan keuangan, mereka disebut dapat berubah menjadi pribadi yang sangat berhati-hati.

Menurut penafsiran astrologi, pemilik shio ini tidak selalu mudah mengeluarkan uang, terutama ketika merasa pengeluaran tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi dirinya.

Keinginan untuk memegang kendali juga disebut dapat memengaruhi cara mereka membangun hubungan. Jika terlalu fokus pada kepentingan pribadi, hubungan dengan orang terdekat berpotensi mengalami masalah.

Karena itu, kemampuan menyeimbangkan kepentingan finansial dengan hubungan sosial menjadi hal penting bagi Shio Macan.

2. Shio Ular Shio Ular kerap digambarkan sebagai sosok cerdas, penuh perhitungan, dan pandai menyusun strategi.