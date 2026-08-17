Punya Sifat Pekerja Keras, 12 Tanggal Lahir Ini Konon Dekat dengan Kesuksesan Finansial

ilustrasi tanggal lahir banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam numerologi, angka kelahiran dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga perjalanan seseorang dalam meraih kesuksesan.
Tidak sedikit orang yang kemudian menghubungkan tanggal kelahiran dengan keberuntungan dan kondisi finansial. Beberapa tanggal bahkan dipercaya membawa karakter yang mendukung seseorang untuk mengejar kemapanan.
Pemilik tanggal-tanggal tertentu disebut mempunyai sifat seperti disiplin, kreatif, berani mengambil keputusan, hingga pandai mengelola sumber daya. Karakter tersebut dalam numerologi dipercaya dapat menjadi modal untuk meraih kesuksesan.
Namun, ramalan berdasarkan tanggal lahir tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya. Kondisi finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, kesempatan, pendidikan, dan keputusan yang diambil.
Dilansir dari Astrotalk, berikut empat kelompok tanggal lahir yang dalam numerologi dikaitkan dengan potensi kekayaan dan keberhasilan finansial.
Orang yang lahir pada tanggal 4, 13, atau 22 dipercaya memiliki karakter praktis dan disiplin. Mereka cenderung menyukai sesuatu yang terencana serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Kemampuan mengatur berbagai sumber daya juga menjadi salah satu sifat yang dikaitkan dengan kelompok tanggal ini. Mereka disebut mampu menyusun strategi dan menjalankan rencana secara bertahap.
Karakter tersebut dipercaya cocok untuk bidang yang membutuhkan ketelitian dan kemampuan mengelola sesuatu, seperti bisnis, manajemen, maupun keuangan.
Dalam ramalan numerologi, kerja keras yang dilakukan secara konsisten menjadi salah satu jalan bagi pemilik tanggal ini untuk mencapai kemapanan.
Pemilik tanggal lahir 9, 18, atau 27 disebut mempunyai karakter kreatif dan memiliki kepedulian terhadap orang lain.
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Jawa Pos
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