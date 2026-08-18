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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 19 Agustus 2026 | 00.16 WIB

Tak Selamanya Susah, 7 Shio Ini Konon Mengalami Perubahan Finansial Setelah Jatuh Bangun

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus melewati kegagalan, kehilangan, hingga masalah finansial sebelum akhirnya menemukan kesempatan untuk bangkit.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan seperti itu juga kerap dikaitkan dengan karakter masing-masing shio. Beberapa shio dipercaya memiliki daya tahan dan kemampuan beradaptasi yang membuat mereka mampu kembali berdiri setelah menghadapi masa-masa sulit.

Bukan hanya bangkit secara mental, mereka juga diyakini berpeluang menemukan kesempatan baru yang dapat memperbaiki kondisi keuangan secara bertahap.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berpotensi memperoleh rezeki finansial setelah melewati masa keterpurukan.

1. Shio Kelinci – Perlahan Bangkit dan Menemukan Peluang Baru

Shio Kelinci dikenal sebagai pribadi yang optimistis dan cenderung mampu menjaga harapan meskipun berada dalam situasi sulit.

Ketika menghadapi kerugian atau pengalaman kurang menyenangkan, mereka dipercaya tidak mudah menyerah. Kelinci memiliki kemampuan untuk menata kembali kehidupan dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Keberuntungan yang datang setelah masa sulit biasanya digambarkan tidak langsung besar. Namun, peluang kecil yang muncul dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan apabila dimanfaatkan dengan baik.

Sifat adaptif juga menjadi modal penting bagi Kelinci untuk mengubah keadaan yang sebelumnya merugikan menjadi kesempatan baru.

2. Shio Naga – Kegagalan Menjadi Bekal Menuju Kesuksesan

Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan.

Pemilik shio ini dipercaya mampu menjadikan pengalaman buruk sebagai pelajaran berharga. Kegagalan dalam bisnis atau kerugian finansial justru dapat membuat mereka semakin berhati-hati ketika mengambil keputusan berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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