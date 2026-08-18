Pandai Mengatur Uang hingga Jago Membaca Peluang, 7 Shio Ini Konon Sulit Jatuh Miskin

JawaPos.com -- Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Ada shio yang disebut mempunyai kemampuan mengatur uang dengan baik, sementara lainnya dianggap lebih piawai membaca kesempatan. Sifat pekerja keras, kecerdikan, kesabaran, hingga intuisi juga dipercaya dapat mendukung perjalanan mereka dalam membangun kondisi finansial.

Karena karakter tersebut, sejumlah shio kemudian disebut memiliki "magnet rezeki" dan cenderung mampu menemukan jalan ketika menghadapi persoalan keuangan.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari astrologi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau tidak akan mengalami kesulitan finansial.

Dikutip dari CosmicFusion, berikut shio yang disebut memiliki keberuntungan dalam urusan finansial.

1. Ayam – Teliti dalam Mengelola Keuangan Shio Ayam dikenal memiliki perhatian tinggi terhadap detail. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka cukup cermat ketika berhadapan dengan urusan finansial.

Mereka cenderung menyukai perencanaan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kebiasaan membuat anggaran serta mempertimbangkan pengeluaran dapat membantu menjaga kondisi keuangan tetap terkendali.

Dibandingkan mengambil keputusan secara spontan, Shio Ayam dipercaya lebih suka menghitung risiko terlebih dahulu. Sikap inilah yang kemudian dikaitkan dengan kemampuan mempertahankan kestabilan finansial.

2. Babi – Peluang Datang dari Berbagai Arah Shio Babi dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan keberuntungan. Mereka dipercaya sering menemukan kesempatan yang datang secara tidak terduga.