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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.53 WIB

7 Weton yang Disebut Punya Jalan Hidup Berliku, Namun Berakhir dengan Kemakmuran

seseorang yang derajatnya melangit (Freepik/prostock-studio) - Image

seseorang yang derajatnya melangit (Freepik/prostock-studio)

JawaPos.com -- Kehidupan seseorang tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi berbagai kesulitan, tetapi ada pula saat ketika keadaan berubah menjadi lebih baik dan penuh kesempatan.

Dalam tradisi Jawa, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton merupakan gabungan antara hari dan pasaran kelahiran yang dalam primbon digunakan untuk menafsirkan karakter serta kecenderungan perjalanan hidup seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki pola kehidupan yang cukup unik. Pada fase awal, pemiliknya disebut harus melewati berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun, setelah semakin dewasa, mereka dipercaya memiliki peluang untuk merasakan kehidupan yang lebih mapan.

Penafsiran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan primbon Jawa dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut memiliki perjalanan nasib dari masa sulit menuju kehidupan yang lebih berkecukupan.

1. Senin Legi – Kesulitan Menjadi Pengalaman Berharga

Senin Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, tetapi memiliki perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Sejak usia muda, mereka dipercaya dapat menghadapi berbagai keterbatasan dan persoalan.

Meski demikian, berbagai pengalaman tersebut justru dianggap membentuk mental yang lebih kuat. Kesabaran dan kemampuan bertahan menjadi modal penting ketika memasuki tahap kehidupan berikutnya.

Dalam penafsiran primbon, keberuntungan Senin Legi dipercaya mulai terlihat ketika memasuki usia yang lebih matang. Peluang usaha, pekerjaan, maupun sumber penghasilan baru disebut dapat bermunculan setelah melewati berbagai ujian.

2. Selasa Pahing – Perlahan Menemukan Jalan Rezeki

Pemilik weton Selasa Pahing dipercaya memiliki karakter kuat dan teguh. Namun, perjalanan awal mereka disebut tidak selalu mendapatkan apresiasi dari lingkungan.

Ada kalanya mereka merasa kurang diperhatikan atau harus menjalani kehidupan dengan penuh kemandirian. Situasi tersebut dipercaya membentuk ketangguhan dan membuat mereka terbiasa menghadapi keadaan tanpa banyak bergantung kepada orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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