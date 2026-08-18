Tak Sekadar Kerja Keras, 5 Zodiak Ini Disebut Punya Mental Pebisnis dan Pemburu Kekayaan

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com -- Kesuksesan finansial tidak hanya berkaitan dengan seberapa keras seseorang bekerja. Dalam astrologi, karakter bawaan seperti ambisi, ketekunan, kemampuan membaca peluang, hingga keberanian mengambil keputusan juga dipercaya dapat memengaruhi perjalanan seseorang menuju keberhasilan.
Setiap zodiak memiliki karakter yang berbeda. Namun, beberapa di antaranya kerap digambarkan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian finansial, mulai dari kemampuan menyusun strategi hingga kegigihan dalam mengejar target.
Astrologi bahkan mengaitkan sejumlah zodiak dengan peluang meraih kekayaan besar sebelum memasuki usia 50 tahun. Tentu saja, ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan jaminan seseorang akan benar-benar menjadi miliarder.
Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter kuat untuk mengejar kesuksesan dan membangun kekayaan.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, serius, dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka biasanya menyukai perencanaan yang matang serta tidak keberatan menjalani proses panjang untuk mencapai target.
Sifat tersebut membuat Capricorn dipercaya cocok dengan dunia bisnis, keuangan, maupun pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab besar. Mereka cenderung memikirkan langkah berikutnya sebelum mengambil keputusan.
Capricorn juga tidak selalu mengejar hasil instan. Mereka lebih suka membangun sesuatu secara perlahan tetapi kokoh. Jika konsisten, karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengembangkan aset dan kondisi finansial dalam jangka panjang.
Virgo dikenal memiliki pola pikir analitis dan perhatian tinggi terhadap detail. Mereka cenderung tidak puas dengan hasil yang dikerjakan secara asal-asalan dan selalu berusaha mencari cara untuk membuat sesuatu menjadi lebih efektif.
Kemampuan tersebut dipercaya menjadi modal dalam mengelola bisnis maupun pekerjaan. Virgo juga dianggap mampu melihat kelemahan dalam sebuah rencana dan segera mencari solusi sebelum masalah berkembang.
Ide sederhana pun dapat dikembangkan menjadi peluang yang lebih besar ketika dipadukan dengan ketelitian dan kemampuan mengatur strategi. Karena itu, Virgo disebut memiliki potensi membangun kekayaan melalui proses yang terencana.
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Jawa Pos
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