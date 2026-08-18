Takdir Membawa Kelimpahan, Ini 6 Weton yang Disebut Punya Aura Rezeki Kuat

seseorang yang segera capai kekayaan duniawi. (Freepik/user17340861)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap dipandang sebagai perpaduan antara ikhtiar, doa, dan garis kehidupan yang sudah melekat sejak kelahiran. Salah satu tradisi yang digunakan untuk membaca karakter serta perjalanan seseorang adalah perhitungan weton.
Weton merupakan gabungan antara hari dalam kalender Jawa dan lima pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kombinasi tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak, kehidupan, hingga perkara rezeki seseorang.
Falsafah Jawa juga mengenal pandangan bahwa manusia perlu menjalani kehidupan secara selaras dengan kodrat dan keadaan di sekitarnya. Ketika seseorang mampu menjaga keseimbangan antara usaha, sikap, dan tujuan hidup, jalan menuju keberuntungan dipercaya akan menjadi lebih terbuka.
Berdasarkan penafsiran dalam primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang kerap dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki dan peluang menuju kehidupan yang lebih mapan. Berikut enam di antaranya.
1. Senin Legi – Tekun hingga Mendapat Hasil Besar
Mereka yang lahir pada Senin Legi dipercaya mempunyai karakter rajin, tekun, dan tidak mudah menyerah. Di balik pembawaannya yang cenderung lembut, terdapat prinsip kuat yang membuat mereka mampu bertahan ketika menghadapi berbagai tantangan.
Menurut kepercayaan primbon, keberuntungan Senin Legi lebih banyak berkaitan dengan proses panjang. Rezeki tidak selalu hadir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari usaha yang dilakukan secara konsisten.
Karena itu, hasil yang diperoleh weton ini dipercaya dapat menjadi semakin besar ketika mereka mampu mempertahankan kerja keras dan tidak mudah berhenti di tengah perjalanan.
2. Jumat Kliwon – Punya Karisma dan Daya Tarik Kuat
Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup populer dalam tradisi Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan karisma, kewibawaan, dan keberuntungan.
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Jawa Pos
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