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Niko Sulpriyono
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.08 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Raih Hoki Besar di Akhir Bulan, Rezeki, Asmara, dan Karier Makin Terbuka

Ilustrasi Raih Hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi Raih Hoki (Freepik)

JawaPos.com - Ada momen ketika berbagai urusan yang sebelumnya terasa berat perlahan mulai menemukan jalan keluarnya. 

Dalam ramalan zodiak kali ini, enam zodiak disebut memiliki peluang untuk merasakan keberuntungan lebih besar menjelang akhir bulan. 

Energi positif tersebut digambarkan hadir melalui berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi finansial, pekerjaan, hubungan asmara, hingga peluang yang sebelumnya tidak terduga.

Keberuntungan tentu tidak selalu hadir dalam bentuk uang atau keuntungan materi. 

Bagi sebagian orang, hoki dapat muncul sebagai kesempatan kerja baru, usaha yang semakin berkembang, hubungan yang semakin harmonis, atau kemudahan ketika menyelesaikan persoalan yang sempat tertunda. 

Karena itu, ramalan ini dapat menjadi bacaan ringan untuk melihat sisi positif yang mungkin sedang berkembang dalam kehidupan Anda.

Enam zodiak berikut dipilih berdasarkan gambaran karakter dan pembacaan kartu dalam sumber ramalan. 

Taurus, Cancer, Sagitarius, Aquarius, Leo, dan Capricorn disebut memiliki potensi merasakan momentum yang lebih baik pada penghujung bulan. 

Namun, perlu diingat bahwa ramalan zodiak bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Simak selengkapnya yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Senin (17/08).

Editor: Hanny Suwindari
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