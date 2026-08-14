SPPG di Mojokerto Meledak Akibat Gas Bocor, 5 Orang Luka-luka

JawaPos.com - Satuan Palayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medali 1, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto meledak pada Kamis (13/8) malam, hingga menyebabkan lima korban luka-luka.

Dilansir Radar Mojokerto (Jawa Pos Group), lima korban tersebut mengalami luka bakar dan tertimpa reruntuhan bangunan SPPG. Para korban lantas dilarikan ke Rumah Sakit Islam Sakinah (RSI) Mojokerto dan RS Gatoel Mojokerto.

Dari keterangan saksi di lokasi, ledakan yang terjadi sekitar pukul 21.00 WIB diduga bersumber dari tabung gas dalam gedung SPPG mengalami kebocoran. Tepatnya saat dalam proses perbaikan oleh tiga orang teknisi.

“Ledakannya seperti barang jatuh, duaarr, gitu,” ungkap Satpam SPPG Medali 1 Bagiyanto di lokasi, dikutip Jumat (14/8).

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Dentuman ledakan gas ini lantas menyulut kobaran api. Selain menyambar bangunan SPPG, tiga teknisi gas yang sedang melakukan perbaikan turut menjadi korban.

“Setelah ledakan kondisinya gelap semua,” imbuh Bagiyanto yang saat itu berada di ruang keamanan.

Ia menegaskan, tiga korban yang mengalami luka bakar tersebut masing-masing satu orang teknisi dan dua pembantu teknisi gas.

“Kondisi tiga orang itu ya 80 persen terbakar semua (alami luka bakar). Tapi, yang paling parah itu ya Pak Edi,” imbuhnya.