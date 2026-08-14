Marc Klok Langsung Gaspol Bersama Persib di TC Bali Jelang Musim Baru Super league

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Kapten Persib Marc Klok sudah kembali bergabung dengan rekan-rekannya dalam pemusatan latihan di Bali setelah menyelesaikan agenda bersama Timnas Indonesia.
Gelandang naturalisasi tersebut langsung mengikuti program latihan Pangeran Biru di Bali United Training Center, Jumat (14/8).
Marc Klok tiba di lokasi latihan dengan kondisi yang cukup baik. Dia juga memastikan siap kembali menjalani program bersama tim asuhan Igor Tolic untuk menghadapi musim 2026/27.
"Semuanya bagus. Saya siap," kata Klok singkat saat tiba di tempat latihan.
Tidak butuh waktu lama bagi Klok untuk kembali beradaptasi dengan suasana tim. Pemain berusia 33 tahun itu langsung mengikuti seluruh menu latihan yang diberikan tim pelatih.
Bukan hanya latihan di lapangan, Klok juga menjalani sejumlah program tambahan. Dia mengikuti sesi di pusat kebugaran hingga simulasi pertandingan yang menjadi bagian dari persiapan Persib selama berada di Bali.
Kehadiran Klok tentu menjadi tambahan penting bagi skuad Persib. Pengalamannya di lini tengah dibutuhkan untuk membantu tim mematangkan permainan sebelum kompetisi Super League 2026/27 dimulai.
Klok juga memiliki catatan khusus bersama Persib. Sejak bergabung dengan klub asal Bandung tersebut, dia telah menjadi bagian dari tim yang berhasil meraih tiga trofi juara.
Klok menjadi pemain pertama dari tujuh penggawa Persib yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia dan kembali bergabung dalam pemusatan latihan di Bali.
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Jawa Pos
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