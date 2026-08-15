Pertamina Turunkan Harga Bright Gas Mulai 15 Agustus 2026, Ada Diskon Tambahan!

Pertamina berencana menurunkan harga produk Bright Gas. (Dok JawaPos.com)
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.
"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (156/8).
Kitty mengatakan, melalui evaluasi tersebut, harga Bright Gas 12 kg dari Rp 220.000 per tabung menjadi Rp 218.000 per tabung atau turun Rp 2.000 tabung. Sedangkan, harga Bright Gas 5,5 kg dari Rp 103.000 per tabung menjadi Rp 102.000 per tabung atau turun Rp 1.000 per tabung.
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Ia menjelaskan harga tersebut merupakan Harga Jual Agen Bright Gas untuk wilayah Pulau Jawa yang berlaku efektif mulai 15 Agustus 2026. Harga di wilayah lain dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.
"Selain menghadirkan harga yang lebih kompetitif, kami juga terus memastikan kualitas Bright Gas tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menikmati LPG yang aman, praktis, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga," ujarnya.
Dia mengatakan, pada tanggal 15-23 Agustus 2026, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan program Semarak Merdeka MyPertamina. Promo berlaku untuk pembelian refill Bright Gas 5,5 Kg dan Bright Gas 12 Kg secara langsung di Bright Store dan pembelian online di aplikasi dan website Klik Indomaret tanpa minimum pembelian menggunakan seluruh metode pembayaran.
"Selama periode promo, konsumen yang melakukan pembelian isi ulang Bright Gas 5,5 Kg akan memperoleh diskon Rp 4.050 per tabung, sedangkan pembelian isi ulang Bright Gas 12 Kg mendapatkan diskon Rp 8.100 per tabung," pungkasnya.
Nama Penulis: Djati Waluyo - djatiwaluyo1996@gmail.com
Rubrik/Kanal: Ekonomi Energi
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