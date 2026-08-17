4 Zodiak Paling Hoki Agustus 2026, Rezeki Menguat dari Arah Tak Terduga

JawaPos.com - Agustus 2026 menghadirkan gambaran menarik bagi pembaca yang mengikuti astrologi dan ramalan tarot.

Dari 12 zodiak, terdapat 4 bintang yang dalam pembacaan tarot disebut memiliki karakter paling selaras dengan simbol kemakmuran dan keberuntungan.

Menariknya, keberuntungan tersebut digambarkan tidak selalu hadir melalui usaha yang selama ini dikerjakan.

Emas menjadi simbol yang paling menonjol dalam pembacaan tersebut.

Bukan hanya dalam bentuk emas batangan, tetapi juga perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting, hingga bentuk penghargaan dari orang-orang di sekitar.

Sumbernya pun digambarkan dapat berasal dari keluarga, pasangan, sahabat, rekan kerja, atau mitra bisnis.

Keempat zodiak ini memiliki karakter yang berbeda. Libra digambarkan menawan dan cerdas, Cancer dikenal lembut tetapi penuh pemikiran, Leo memiliki jiwa kepemimpinan dan kreativitas tinggi, sedangkan Virgo dikenal pekerja keras serta memiliki semangat belajar yang kuat.

Meski demikian, astrologi dan tarot merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan yang tidak dapat memastikan kejadian di masa depan.

Simak pembahasan lengkapnya yang dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (17/08).

1. Libra

Libra menjadi salah satu zodiak yang disebut paling berkilau pada Agustus 2026.

Dalam pembacaan tarot, Libra digambarkan sebagai sosok yang memiliki daya tarik alami sehingga mudah memberikan kesan positif kepada orang lain.

Kepribadiannya juga dikaitkan dengan kecerdasan, kecerdikan, rasa percaya diri, serta kemampuan menjaga penampilan.

Libra disebut senang mengikuti perkembangan mode dan memiliki gaya yang membuatnya terlihat menarik tanpa harus berlebihan.