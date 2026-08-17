Rezeki Mengalir hingga Usia Senja, 10 Weton Ini Disebut Punya Nasib Istimewa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai potensi untuk memperoleh rezeki, kedudukan, serta penghormatan dari lingkungan sekitarnya.

Kepercayaan tersebut menggambarkan bahwa orang dengan weton tertentu memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan. Ada yang dikenal memiliki jiwa kepemimpinan, pekerja keras, pandai mengelola keuangan, hingga mudah membangun hubungan dengan banyak orang.

Meski begitu, ramalan Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, lingkungan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut 10 weton yang disebut memiliki peruntungan berupa kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan.

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1. Selasa Pahing Pemilik weton Selasa Pahing disebut mempunyai karakter kuat dan kecenderungan menjadi seorang pemimpin. Mereka sebenarnya memiliki kemampuan sosial yang baik sehingga mudah membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Meski terkadang sifat pemalu membuat potensi tersebut tidak langsung terlihat, ketangguhan dan kepedulian terhadap orang lain menjadi nilai lebih. Dalam ramalan Primbon Jawa, rezeki dan penghormatan disebut dapat terus mengikuti perjalanan hidup mereka hingga usia lanjut.

2. Senin Kliwon Senin Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan matang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan mereka dalam menghadapi persoalan dipercaya semakin berkembang.

Mereka juga dikenal mudah bergaul dan memiliki daya tarik tersendiri di lingkungan sosial. Walaupun sifat cemburu terkadang menjadi tantangan, rasa percaya diri dan kemampuan menjaga hubungan dapat membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih mapan.

3. Rabu Pon Orang yang lahir pada weton Rabu Pon disebut mempunyai karakter gigih dan pola pikir yang kuat. Mereka mungkin tidak banyak berbicara, tetapi cenderung menunjukkan kemampuan melalui tindakan dan kerja keras.