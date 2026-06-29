Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 29 Juni 2026 | 23.05 WIB

Kerja Keras di Saat Muda, 9 Weton Ini Bakal Banjir Rezeki di Usia Senja

Ilustrasi weton yang diramal banjir rezeki (freepik/drobotdean) - Image

Ilustrasi weton yang diramal banjir rezeki (freepik/drobotdean)

JawaPos.com – Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki peluang menikmati rezeki yang lebih melimpah ketika memasuki usia tua. Keyakinan tersebut didasarkan pada perhitungan weton yang menghubungkan hari kelahiran dengan potensi keberuntungan dalam kehidupan.

Pemilik weton ini dipercaya akan melalui berbagai tantangan dan perjuangan pada masa muda. Namun, seiring bertambahnya usia, usaha, pengalaman, dan kebijaksanaan yang telah dibangun disebut dapat membawa hasil yang lebih baik, termasuk dalam hal kondisi ekonomi.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Algoritma Alam Weton pada Senin (29/6), terdapat sembilan weton yang diramalkan akan memperoleh rezeki berlimpah saat memasuki usia lanjut menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Pahing

Orang dengan weton ini dikenal memiliki sifat rendah hati dan cenderung mengalah pada orang yang lebih vokal daripada mempermasalahkan hal-hal sepele. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap mereka pemalas, sebenarnya mereka memiliki semangat sekuat baja dalam menjalani kehidupan.

Kepribadian mereka cenderung sensitif dan mudah tersulut amarah, namun mereka pandai menyembunyikannya dengan bersikap acuh. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk mempelajari hal-hal baru dan mengembangkan diri.

2. Selasa Pon

Weton ini memiliki kecenderungan menyukai kemewahan dengan tingkat kestabilan emosi yang terpuji. Mereka sangat pandai menyesuaikan kemampuan dengan situasi yang dihadapi, terutama dalam mencapai kesuksesan yang diimpikan.

Dalam menjalin hubungan khusus, mereka cenderung memiliki sifat posesif meski tetap mampu bersikap ramah dalam pergaulan sosial. Profesionalisme dalam pekerjaan dan kepandaian mengelola keuangan menjadi kunci kesuksesan mereka di masa depan.

3. Jumat Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Keterampilan yang Menjadi Kunci Pensiun Bahagia di Usia Senja Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Keterampilan yang Menjadi Kunci Pensiun Bahagia di Usia Senja Menurut Psikologi

Jumat, 5 Juni 2026 | 23.08 WIB

7 Weton yang Semakin Tua Semakin Beruntung, Karier dan Rezekinya Melejit di Usia Senja - Image
Zodiak

7 Weton yang Semakin Tua Semakin Beruntung, Karier dan Rezekinya Melejit di Usia Senja

Minggu, 31 Mei 2026 | 17.48 WIB

12 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya di Usia Senja Menurut Primbon Jawa, Apakah Kamu Salah Satunya? - Image
Zodiak

12 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya di Usia Senja Menurut Primbon Jawa, Apakah Kamu Salah Satunya?

Minggu, 24 Mei 2026 | 02.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore