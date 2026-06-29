Kerja Keras di Saat Muda, 9 Weton Ini Bakal Banjir Rezeki di Usia Senja

Ilustrasi weton yang diramal banjir rezeki (freepik/drobotdean)
JawaPos.com – Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki peluang menikmati rezeki yang lebih melimpah ketika memasuki usia tua. Keyakinan tersebut didasarkan pada perhitungan weton yang menghubungkan hari kelahiran dengan potensi keberuntungan dalam kehidupan.
Pemilik weton ini dipercaya akan melalui berbagai tantangan dan perjuangan pada masa muda. Namun, seiring bertambahnya usia, usaha, pengalaman, dan kebijaksanaan yang telah dibangun disebut dapat membawa hasil yang lebih baik, termasuk dalam hal kondisi ekonomi.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Algoritma Alam Weton pada Senin (29/6), terdapat sembilan weton yang diramalkan akan memperoleh rezeki berlimpah saat memasuki usia lanjut menurut Primbon Jawa.
1. Selasa Pahing
Orang dengan weton ini dikenal memiliki sifat rendah hati dan cenderung mengalah pada orang yang lebih vokal daripada mempermasalahkan hal-hal sepele. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap mereka pemalas, sebenarnya mereka memiliki semangat sekuat baja dalam menjalani kehidupan.
Kepribadian mereka cenderung sensitif dan mudah tersulut amarah, namun mereka pandai menyembunyikannya dengan bersikap acuh. Mereka memiliki kecenderungan alami untuk mempelajari hal-hal baru dan mengembangkan diri.
2. Selasa Pon
Weton ini memiliki kecenderungan menyukai kemewahan dengan tingkat kestabilan emosi yang terpuji. Mereka sangat pandai menyesuaikan kemampuan dengan situasi yang dihadapi, terutama dalam mencapai kesuksesan yang diimpikan.
Dalam menjalin hubungan khusus, mereka cenderung memiliki sifat posesif meski tetap mampu bersikap ramah dalam pergaulan sosial. Profesionalisme dalam pekerjaan dan kepandaian mengelola keuangan menjadi kunci kesuksesan mereka di masa depan.
3. Jumat Legi
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