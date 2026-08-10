Pembawa Rezeki! 5 Shio Ini Diramal Bakal Menikmati Kekayaan Hingga Usia Senja

JawaPos.com - Sebagian shio memang diyakini memiliki energi pembawa rezeki yang lebih kuat dibanding lainnya. Mereka bukan hanya pintar memanfaatkan peluang, tetapi juga memiliki sifat-sifat bawaan seperti kerja keras, ketelitian, kreativitas, hingga keberanian mengambil risiko.

Kombinasi inilah yang menjadikan mereka mampu membangun fondasi kekayaan yang bertahan sampai tua.

Dalam banyak kasus, kekayaan ini bukan sekadar hasil dari pekerjaan rutin, tetapi juga datang dari investasi, kerja sama bisnis, dan bahkan keberuntungan yang tak terduga.

Dikutip dari YouTube Shio Forecast Daily, berikut adalah lima shio yang diprediksi akan menjadi orang kaya raya hingga usia tua:

1. Shio Kuda

Produktif, kreatif, dan penuh semangat—itulah karakter khas shio Kuda. Mereka tidak takut bekerja keras demi mencapai tujuan, dan selalu memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Terlahir dengan keberuntungan alami, mereka kerap mendapatkan proyek besar atau kesempatan bisnis yang menguntungkan. Di balik sifat pekerja kerasnya, shio ini juga dikenal baik hati dan dermawan.

2. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus memiliki kecerdasan dan insting bisnis yang tajam. Mereka kreatif dalam menciptakan nilai dan memanfaatkan peluang yang ada.