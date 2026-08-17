Punya Hati Tulus, 7 Shio Ini Disebut Mudah Mendapat Keberkahan

Ilustrasi shio doanya paling mustajab kaya raya. Freepik
JawaPos.com – Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, doa kerap dianggap sebagai salah satu bentuk kekuatan batin manusia. Keteguhan hati, kesabaran, serta keyakinan dipercaya dapat membantu seseorang menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Dari banyaknya shio, terdapat beberapa yang dalam ramalan disebut mempunyai keteguhan hati dan sisi spiritual yang kuat.
Karakter seperti pantang menyerah, sabar, penuh empati, hingga mampu berserah diri kemudian dianggap sebagai faktor yang membuat doa mereka terasa lebih bermakna.
Namun, anggapan mengenai doa yang mudah terkabul berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan atau ramalan, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
Dilansir Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki karakter kuat dalam berdoa dan memegang teguh harapan.
Shio Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan ambisi. Pemilik shio ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki tekad kuat serta tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Dalam ramalan, kekuatan tersebut juga tercermin ketika mereka memanjatkan doa. Mereka disebut mampu menyampaikan harapan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan.
Bagi Shio Naga, doa bukan hanya permintaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus berusaha. Ketika menghadapi kegagalan, mereka dipercaya mampu bangkit dan kembali mengejar tujuan.
Tenang, sabar, dan memiliki daya tahan tinggi merupakan sejumlah karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Kerbau.
Mereka tidak terbiasa mengejar sesuatu secara tergesa-gesa. Sebaliknya, pemilik shio ini dipercaya lebih suka menjalani proses secara perlahan hingga mendapatkan hasil yang diinginkan.
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Jawa Pos
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