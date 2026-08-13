6 Weton yang Konon Lahir Membawa Keberkahan, Rezeki Lancar hingga Punya Wibawa Tinggi

Ilustrasi sultan dunia akhirat (Freepik)
JawaPos.com -- Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dikenal sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran ini juga kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan sifat, hingga peruntungan seseorang.
Ada sejumlah weton yang dalam penafsiran tradisional dianggap memiliki keistimewaan tertentu. Sebagian dikaitkan dengan kemudahan dalam mencari rezeki, sementara lainnya dipercaya mempunyai wibawa, intuisi, atau kepekaan batin yang lebih kuat.
Istilah "sultan dunia akhirat" dalam pembahasan weton biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap memiliki keseimbangan antara keberuntungan duniawi dan kehidupan spiritual.
Namun, berbagai anggapan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa. Weton tidak dapat dijadikan ukuran pasti mengenai kekayaan, keberhasilan, ataupun kondisi spiritual seseorang.
Dalam materi yang dilansir dari kanal YouTube MbahMul, terdapat sejumlah weton yang disebut mempunyai karakter istimewa. Berikut enam di antaranya.
Senin Legi termasuk weton yang dalam penafsiran tradisional sering dikaitkan dengan sifat tenang dan mudah mendapatkan simpati.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pembawaan yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Sikap yang tidak berlebihan dan kecenderungan menjaga hubungan baik disebut menjadi salah satu kekuatan mereka dalam kehidupan sosial.
Dari sisi rezeki, Senin Legi dipercaya mempunyai peluang mendapatkan bantuan atau kesempatan dari berbagai arah. Ketika menghadapi persoalan, selalu ada kemungkinan munculnya jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Kepribadian yang hangat juga membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan. Dalam lingkungan kerja maupun pergaulan, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk membangun relasi yang luas.
Dalam konteks spiritual, Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang memiliki ketenangan batin. Mereka disebut dapat menjadi tempat orang lain mencari semangat maupun keteduhan ketika menghadapi persoalan.
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Jawa Pos
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