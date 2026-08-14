Suka Menolong Tanpa Pamrih, 5 Weton Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberkahan

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, rezeki tidak selalu dipandang hanya sebagai hasil dari kerja keras. Sikap terhadap sesama, rasa syukur, dan kebiasaan berbagi juga kerap dianggap memiliki kaitan dengan keberkahan hidup.

Salah satu bentuk berbagi yang dikenal luas adalah sedekah. Dalam pandangan budaya dan kepercayaan masyarakat, memberikan sebagian yang dimiliki kepada orang lain dilakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan balasan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian.

Primbon Jawa pun memiliki berbagai penafsiran mengenai karakter seseorang berdasarkan weton kelahirannya. Beberapa weton disebut mempunyai sifat welas asih, mudah tergerak membantu, dan tidak keberatan menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang lain.

Menariknya, sifat dermawan tersebut kemudian dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan dan kemudahan dalam kehidupan.

Berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikenal memiliki karakter ringan tangan dan senang berbagi, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa.

1. Selasa Pahing Selasa Pahing memiliki neptu 12 dan dalam penafsiran primbon sering dikaitkan dengan karakter yang kuat serta penuh kepedulian.

Pemilik weton ini dipercaya cukup mudah tersentuh ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Mereka disebut tidak selalu memikirkan kepentingan pribadi dan bersedia membantu ketika memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Sifat welas asih tersebut membuat Selasa Pahing dikenal sebagai sosok yang tidak keberatan berbagi, bahkan ketika kondisi dirinya belum sepenuhnya berlebihan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kebiasaan membantu sesama dianggap dapat mendatangkan berbagai kemudahan dalam kehidupan. Rezeki yang datang pun diyakini tidak hanya berasal dari satu sumber.