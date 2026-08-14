Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.57 WIB

Suka Menolong Tanpa Pamrih, 5 Weton Ini Dipercaya Selalu Dikelilingi Keberkahan

seseorang yang rezekinya selalu ditambah. (Freepik/SkelDry) - Image

seseorang yang rezekinya selalu ditambah. (Freepik/SkelDry)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, rezeki tidak selalu dipandang hanya sebagai hasil dari kerja keras. Sikap terhadap sesama, rasa syukur, dan kebiasaan berbagi juga kerap dianggap memiliki kaitan dengan keberkahan hidup.

Salah satu bentuk berbagi yang dikenal luas adalah sedekah. Dalam pandangan budaya dan kepercayaan masyarakat, memberikan sebagian yang dimiliki kepada orang lain dilakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan balasan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian.

Primbon Jawa pun memiliki berbagai penafsiran mengenai karakter seseorang berdasarkan weton kelahirannya. Beberapa weton disebut mempunyai sifat welas asih, mudah tergerak membantu, dan tidak keberatan menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang lain.

Menariknya, sifat dermawan tersebut kemudian dipercaya menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan dan kemudahan dalam kehidupan.

Berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikenal memiliki karakter ringan tangan dan senang berbagi, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa.

1. Selasa Pahing

Selasa Pahing memiliki neptu 12 dan dalam penafsiran primbon sering dikaitkan dengan karakter yang kuat serta penuh kepedulian.

Pemilik weton ini dipercaya cukup mudah tersentuh ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Mereka disebut tidak selalu memikirkan kepentingan pribadi dan bersedia membantu ketika memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Sifat welas asih tersebut membuat Selasa Pahing dikenal sebagai sosok yang tidak keberatan berbagi, bahkan ketika kondisi dirinya belum sepenuhnya berlebihan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kebiasaan membantu sesama dianggap dapat mendatangkan berbagai kemudahan dalam kehidupan. Rezeki yang datang pun diyakini tidak hanya berasal dari satu sumber.

2. Jumat Legi

Jumat Legi mempunyai neptu 11 dan dikenal memiliki pembawaan yang tenang serta mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Di Balik Karakter Misterius, 5 Weton Ini Konon Memiliki Pintu Rezeki yang Terbuka Lebar - Image
Zodiak

Di Balik Karakter Misterius, 5 Weton Ini Konon Memiliki Pintu Rezeki yang Terbuka Lebar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.52 WIB

Pintar Cari Celah Rezeki, 7 Weton Ini Disebut Punya Masa Depan Makmur - Image
Zodiak

Pintar Cari Celah Rezeki, 7 Weton Ini Disebut Punya Masa Depan Makmur

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.49 WIB

Dari Senin Legi hingga Sabtu Kliwon, 7 Weton Ini Konon Dekat dengan Kemakmuran - Image
Zodiak

Dari Senin Legi hingga Sabtu Kliwon, 7 Weton Ini Konon Dekat dengan Kemakmuran

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore