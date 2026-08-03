Bukan Sekadar Karisma, 7 Weton Ini Diyakini Membawa Ketenangan dan Keberkahan bagi Banyak Orang

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, aura sering dimaknai sebagai pancaran energi yang berasal dari dalam diri seseorang. Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung, aura dipercaya dapat dirasakan melalui sikap, perilaku, dan pengaruh seseorang terhadap lingkungan sekitarnya.

Ada orang yang kehadirannya membuat suasana menjadi lebih nyaman, menenangkan, dan penuh harapan. Dalam tradisi Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki pancaran energi positif yang tidak hanya membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh baik kepada orang-orang di sekitarnya.

Aura tersebut dipercaya terbentuk dari perpaduan antara nilai neptu hari dan pasaran yang menggambarkan karakter serta kecenderungan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Energi Weton, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki aura alami yang mampu memancarkan keberkahan bagi lingkungan sekitar.

Perlu diketahui, Primbon Jawa merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga tafsir weton tidak dapat dianggap sebagai kepastian ilmiah.

1. Jumat Legi Jumat Legi memiliki jumlah neptu 11 dan sering dikaitkan dengan energi ketenangan serta kelembutan hati.

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya memiliki pembawaan yang menyejukkan. Mereka sering menjadi sosok yang mampu meredakan konflik dan memberikan rasa nyaman kepada orang di sekitarnya.

Karakter bijaksana membuat mereka kerap dipercaya menjadi tempat meminta nasihat. Rezeki yang datang kepada Jumat Legi dipercaya tidak hanya membawa manfaat pribadi, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang yang bekerja sama dengannya.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing memiliki neptu 16 dan sering disebut sebagai salah satu weton dengan karakter kuat.