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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Tidak Lagi Sendirian, 4 Shio Diprediksi Temukan Cinta Sejati Mulai 18 Agustus 2026

Ilustrasi shio temukan cinta sejati (magnific) - Image

Ilustrasi shio temukan cinta sejati (magnific)

JawaPos.com - Empat shio diprediksi memiliki peluang asmara yang semakin kuat mulai 18 Agustus 2026. 

Simak shio yang berpeluang menemukan cinta, pasangan baru, dan hubungan lebih harmonis.

Ya, 18 Agustus 2026 dapat menjadi momentum menarik bagi kehidupan asmara sejumlah shio

Setelah melewati fase ketika hubungan terasa stagnan, kesepian, atau sulit menemukan seseorang yang benar-benar sejalan, energi bulan ini membuka ruang bagi munculnya koneksi baru.

Dalam astrologi Tiongkok, Agustus 2026 merupakan periode ketika energi mulai bergerak dari tahap menyusun fondasi menuju tindakan nyata.

Perubahan energi setelah 7 Agustus, ketika pilar bulanan memasuki fase Fire Monkey, disebut dapat mendorong berbagai shio untuk membuka diri terhadap peluang yang lebih besar.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi tidak lagi sendirian dan berpeluang menemukan cinta sejati mulai 18 Agustus 2026? Berikut informasi yang telah dirangkum dari Your Tango. 

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu kandidat terkuat dalam urusan asmara pada Agustus 2026. 

Editor: Novia Tri Astuti
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