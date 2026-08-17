Kesepian Berakhir! 4 Shio Diprediksi Memasuki Fase Hidup Lebih Baik Mulai 18 Agustus 2026

JawaPos.com - Ramalan astrologi menunjukkan empat shio mulai meninggalkan fase kesepian dan memasuki kehidupan yang lebih baik mulai 18 Agustus 2026.

Ya, rasa kesepian tidak selalu muncul karena seseorang benar-benar sendirian. Terkadang, perasaan tersebut hadir ketika seseorang merasa tidak dipahami, kehilangan koneksi dengan orang terdekat, atau terlalu lama menjalani rutinitas tanpa menemukan sesuatu yang membuat hati kembali bersemangat.

Memasuki 18 Agustus 2026, energi astrologi Tiongkok membawa tema perubahan yang menarik bagi sejumlah shio.

Periode ini dapat menjadi momentum untuk keluar dari pola lama, membuka diri terhadap lingkungan baru, serta menemukan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang.

Menurut pembacaan astrologi Tiongkok yang dimuat YourTango, pekan 17–23 Agustus 2026 memang menjadi periode yang cukup menantang sebelum energi mulai berbalik.

Pada 22 Agustus, misalnya, disebut sebagai titik ketika beberapa shio mulai memasuki babak kehidupan baru, sementara pada akhir bulan keadaan digambarkan semakin lancar.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi mulai mengakhiri rasa kesepian dan memasuki fase kehidupan yang lebih baik mulai 18 Agustus 2026? Berikut informasi yang telah dikutip dari laman Your Tango.