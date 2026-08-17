Mulai 18 Agustus 2026, 4 Shio Kembali Menemukan Tujuan dan Hidup Lebih Damai

Ilustrasi shio yang kembali menemukan tujuan (magnific)
JawaPos.com - Mulai 18 Agustus 2026, empat shio diprediksi kembali menemukan tujuan hidup, meninggalkan tekanan lama, dan memasuki fase yang lebih tenang serta damai.
Memasuki 18 Agustus 2026, sejumlah shio diprediksi mulai merasakan perubahan suasana dalam kehidupan.
Setelah melewati periode penuh pertimbangan, tekanan, atau rutinitas yang menguras energi, mereka perlahan menemukan kembali arah yang ingin dituju.
Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi bulanan dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali prioritas.
Agustus 2026 digambarkan sebagai bulan ketika seseorang mulai bergerak dari sekadar menyusun fondasi menuju tindakan nyata untuk mewujudkan sesuatu yang selama ini diinginkan.
Lantas, shio apa saja yang diprediksi mulai menemukan kembali tujuan hidup dan merasakan kedamaian? Berikut informasi yang telah dikutip Jawa Pos dari laman YourTango
Shio Kerbau menjadi salah satu yang paling kuat merasakan perubahan mulai 18 Agustus 2026.
Menurut Your Tango, Agustus merupakan bulan ketika Kerbau perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
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Jawa Pos
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