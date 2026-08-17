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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.49 WIB

Naga hingga Ayam, 5 Shio Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Cerah

Shio mendapatkan rezeki berlimpah berkat kebaikan kata astrologi Tionghoa - Image

Shio mendapatkan rezeki berlimpah berkat kebaikan kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Selain kepribadian, shio juga sering digunakan dalam berbagai ramalan mengenai karier, hubungan, hingga peruntungan.

Ada sejumlah shio yang dalam penafsiran astrologi disebut memiliki sifat positif, pekerja keras, serta senang membantu orang lain. Karakter tersebut kemudian dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan dan membawa keberuntungan dalam perjalanan hidup.

Ramalan mengenai rezeki ini tentu tidak dapat dianggap sebagai kepastian. Kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keputusan, kesempatan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan baik karena karakter positif yang dimilikinya.

1. Shio Naga

Mereka yang lahir pada tahun Shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi yang kuat, percaya diri, dan mampu menghadapi berbagai tekanan.

Dalam penafsiran astrologi Tionghoa, karakter tersebut membuat mereka tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan masalah. Bahkan, pengalaman sulit justru dapat menjadi pelajaran untuk menentukan langkah berikutnya.

Tahun yang termasuk dalam Shio Naga antara lain 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012, dengan masing-masing memiliki unsur berbeda dalam sistem astrologi Tionghoa.

Shio Naga juga dipercaya mempunyai kemampuan berpikir strategis. Mereka dapat memanfaatkan pengalaman dan intuisi untuk membaca kesempatan yang muncul.

Ketika sikap positif tersebut dipadukan dengan ketekunan dan kemauan untuk berbuat baik, Shio Naga disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kehidupannya menuju kondisi yang lebih baik.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang lembut, memiliki kepekaan tinggi, dan mudah memahami perasaan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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