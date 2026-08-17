Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa 18 Agustus 2026: Cinta Butuh Kejelasan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.Com - Ramalan zodiak Libra besok, Selasa 18 Agustus 2026, membawa pesan agar Libra lebih bijak dalam menghadapi urusan pribadi, pekerjaan, dan keuangan.
Ada kemungkinan seorang anggota keluarga membutuhkan nasihat yang jujur dari Libra.
Dalam situasi seperti ini, pilihan kata menjadi penting karena kejujuran tetap dapat disampaikan tanpa membuat orang lain merasa dihakimi.
Di sisi asmara, hubungan yang sudah lama tidak berjalan sesuai harapan mungkin membutuhkan pembicaraan terbuka agar Libra dan pasangan memperoleh kejelasan mengenai arah hubungan.
Sementara itu, sektor karier membawa peluang melalui sebuah panggilan atau email penting yang berkaitan dengan pekerjaan.
Libra sebaiknya tidak mengabaikan pesan atau komunikasi profesional yang masuk.
Dalam hal keuangan, hari esok bukan waktu yang tepat untuk terburu-buru melakukan investasi baru. Menjaga dana yang sudah dimiliki menjadi pilihan yang lebih aman.
Kondisi kesehatan juga mengingatkan Libra untuk memperpanjang waktu istirahat dan tidur lebih awal. AstroTalk mencatat suasana hati Libra Confident dengan angka keberuntungan 6.
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Jawa Pos
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