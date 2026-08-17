Dari Naga hingga Monyet, 5 Shio Ini Disebut Punya Potensi Finansial Besar

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan peruntungan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier dan keuangan.

Sejumlah ramalan menyebut ada beberapa shio yang memiliki karakter dan kecenderungan yang dianggap mendukung perjalanan menuju kemakmuran. Mereka digambarkan mampu membaca peluang, mengembangkan kemampuan, sekaligus mengelola hasil yang diperoleh.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya astrologi Tionghoa. Kondisi finansial seseorang dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pekerjaan, keputusan keuangan, kondisi ekonomi, dan kesempatan yang tersedia.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial menarik. Berikut di antaranya.

1. Shio Naga Shio Naga mencakup mereka yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012.

Dalam astrologi Tionghoa, Naga sering diasosiasikan dengan kekuatan, ambisi, dan kepemimpinan. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini digambarkan memiliki dorongan kuat untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Mereka juga dianggap cukup cepat beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting dalam dunia kerja maupun bisnis yang membutuhkan respons cepat terhadap situasi.

Dalam urusan keuangan, Shio Naga dipercaya memiliki kemampuan melihat peluang usaha dan investasi. Namun, keberanian mengambil kesempatan tetap perlu diimbangi dengan perhitungan yang matang.

Keputusan finansial yang terlalu terburu-buru justru dapat menjadi bumerang. Karena itu, kemampuan membaca risiko menjadi hal penting jika ingin mempertahankan kondisi ekonomi dalam jangka panjang.