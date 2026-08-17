Rezeki Datang Setelah Perjuangan, Ini 7 Weton yang Disebut Paling Tangguh

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa. Weton kerap digunakan dalam primbon untuk menggambarkan karakter, kecenderungan perilaku, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan tersebut, ada anggapan bahwa sebagian orang memiliki jalan rezeki yang tidak langsung terbuka. Mereka harus melewati berbagai tantangan, bekerja lebih keras, dan bersabar sebelum merasakan hasil dari perjuangannya.

Ibarat pintu yang berat untuk didorong, rezeki tersebut dipercaya baru terbuka setelah seseorang terus berusaha dan tidak berhenti mengetuknya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dikenal memiliki karakter kuat dan daya juang tinggi. Berikut tujuh di antaranya.

1. Senin Pon Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang tekun, cermat, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Orang dengan weton ini dipercaya lebih memilih menjalani proses secara perlahan daripada mengejar keberhasilan melalui jalan instan. Hasil kerja kerasnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi perjuangan tersebut diyakini dapat memberikan hasil lebih besar ketika memasuki usia yang lebih matang.

Perjalanannya dapat diibaratkan seperti seorang petani yang tekun merawat sawah. Panen mungkin membutuhkan waktu, tetapi hasilnya akan terasa ketika waktunya tiba.

2. Rabu Wage Rabu Wage disebut memiliki kecenderungan sebagai sosok yang suka berpikir dan menyusun rencana sebelum bertindak.

Dalam gambaran primbon, perjalanan hidupnya bisa diwarnai berbagai persoalan. Namun, kemampuan membaca situasi membuat mereka dipercaya mampu menemukan kesempatan di tengah keadaan yang sulit.