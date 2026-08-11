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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.13 WIB

Selalu Tenang Meski Ditekan, 5 Zodiak Ini Dikenal Paling Tangguh

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi tekanan dan persoalan hidup. Ada yang mudah kehilangan arah, tetapi ada pula yang mampu tetap berpikir jernih meski berada dalam situasi sulit.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah zodiak yang dianggap memiliki daya tahan mental kuat. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah, mampu mengendalikan emosi, serta memiliki tekad untuk kembali bangkit setelah mengalami kegagalan.

Ketangguhan mental bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut, kecewa, atau tertekan. Justru kemampuan untuk tetap bergerak maju setelah menghadapi berbagai persoalan menjadi salah satu bentuk kekuatan tersebut.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki ketahanan mental kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

1. Capricorn – Konsisten dan Pantang Menyerah

Capricorn dikenal sebagai sosok yang serius ketika mengejar sebuah tujuan. Mereka cenderung tidak mudah tergoda untuk menyerah hanya karena menghadapi hambatan.

Kedisiplinan dan kesabaran menjadi modal utama mereka ketika berada dalam kondisi sulit. Capricorn lebih memilih menyelesaikan persoalan secara bertahap daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Bagi mereka, hasil besar membutuhkan proses panjang. Karena itu, kegagalan biasanya dipandang sebagai bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk berhenti.

2. Sagitarius – Optimistis Saat Menghadapi Rintangan

Sagitarius memiliki karakter penuh semangat dan cenderung melihat kehidupan dari sisi yang lebih positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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