Selalu Mampu Kendalikan Diri, 5 Zodiak Ini Punya Ketangguhan Mental Luar Biasa

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan hidup. Ada yang mudah merasa tertekan, tetapi ada pula yang mampu tetap berpikir jernih meski berada dalam situasi sulit.
Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa rasi bintang dipercaya memiliki sifat yang membuat pemiliknya lebih tahan menghadapi tekanan, tidak mudah menyerah, serta mampu bangkit setelah mengalami kegagalan.
Kekuatan mental tidak selalu berarti seseorang tidak pernah merasa takut atau sedih. Justru, ketangguhan dapat terlihat dari kemampuan seseorang mengendalikan emosi, menerima keadaan, kemudian kembali melangkah ketika menghadapi masalah.
Sifat pantang menyerah, optimisme, keberanian, hingga kemampuan beradaptasi menjadi beberapa karakter yang membuat seseorang terlihat lebih kuat ketika kehidupan sedang tidak berpihak.
Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki ketangguhan mental dan kemampuan menghadapi tekanan dengan lebih baik.
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius ketika mengejar sesuatu. Mereka mampu menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya secara bertahap tanpa mudah teralihkan oleh berbagai hambatan.
Ketika menghadapi masalah, Capricorn cenderung memilih bersikap realistis. Mereka berusaha mencari solusi daripada terlalu lama larut dalam keadaan.
Kesabaran menjadi salah satu kekuatan mereka. Capricorn memahami bahwa keberhasilan membutuhkan proses panjang sehingga kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan.
Sikap disiplin dan konsisten tersebut membuat mereka mampu bertahan ketika menghadapi tekanan sekaligus terus mengejar target yang telah ditetapkan.
Sagitarius memiliki karakter yang identik dengan kebebasan, petualangan, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka cenderung melihat kehidupan sebagai perjalanan yang penuh pengalaman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa