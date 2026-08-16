Selalu Mampu Kendalikan Diri, 5 Zodiak Ini Punya Ketangguhan Mental Luar Biasa

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan hidup. Ada yang mudah merasa tertekan, tetapi ada pula yang mampu tetap berpikir jernih meski berada dalam situasi sulit.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa rasi bintang dipercaya memiliki sifat yang membuat pemiliknya lebih tahan menghadapi tekanan, tidak mudah menyerah, serta mampu bangkit setelah mengalami kegagalan.

Kekuatan mental tidak selalu berarti seseorang tidak pernah merasa takut atau sedih. Justru, ketangguhan dapat terlihat dari kemampuan seseorang mengendalikan emosi, menerima keadaan, kemudian kembali melangkah ketika menghadapi masalah.

Sifat pantang menyerah, optimisme, keberanian, hingga kemampuan beradaptasi menjadi beberapa karakter yang membuat seseorang terlihat lebih kuat ketika kehidupan sedang tidak berpihak.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki ketangguhan mental dan kemampuan menghadapi tekanan dengan lebih baik.

1. Capricorn – Disiplin dan Tak Mudah Menyerah Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius ketika mengejar sesuatu. Mereka mampu menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya secara bertahap tanpa mudah teralihkan oleh berbagai hambatan.

Ketika menghadapi masalah, Capricorn cenderung memilih bersikap realistis. Mereka berusaha mencari solusi daripada terlalu lama larut dalam keadaan.

Kesabaran menjadi salah satu kekuatan mereka. Capricorn memahami bahwa keberhasilan membutuhkan proses panjang sehingga kegagalan tidak selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan.

Sikap disiplin dan konsisten tersebut membuat mereka mampu bertahan ketika menghadapi tekanan sekaligus terus mengejar target yang telah ditetapkan.