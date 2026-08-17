4 Zodiak Paling Beruntung pada 17 Agustus 2026: Rezeki Mengalir Lewat Relasi, Karier, serta Keluarga

Ilustrasi Rezeki Mengalir (magnific)
Baca Juga:3 Zodiak Mendapat Pesan Penting dari Semesta pada 17 Agustus 2026, Jangan Takut Memilih Jalan Baru
Dalam astrologi, Scorpio berkaitan dengan sumber daya bersama, investasi, warisan, dukungan dari orang lain, serta hal-hal yang berada di balik permukaan.
Perubahan ini membuat perhatian bergeser dari sekadar apa yang terlihat menuju peluang yang membutuhkan kejelian dan kedalaman berpikir.
Kondisi tersebut membuat keberuntungan tidak selalu berarti memperoleh uang secara tiba-tiba.
Bagi sebagian zodiak, kelimpahan justru dapat muncul melalui pasangan, rekan kerja, keluarga, jaringan profesional, atau keberanian untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini tertunda.
Dengan kata lain, hubungan dengan orang lain menjadi salah satu kunci penting.
Berikut 4 zodiak yang disebut memiliki momentum menarik pada 17 Agustus 2026 dilansir dari Yourtango.com.
1. Taurus
Taurus menjadi salah satu zodiak yang paling menonjol dalam urusan keberuntungan pada 17 Agustus 2026.
Energi Bulan di Scorpio membawa perhatian pada hubungan dengan orang lain, terutama dalam hal kerja sama, komitmen, dan sumber daya yang dimiliki bersama.
Bagi Taurus, sesuatu yang semula terasa sulit dinegosiasikan mulai menemukan titik temu.
Keberuntungan Taurus pada hari ini tidak hanya berkaitan dengan usaha pribadi.
Kesepakatan dengan pasangan, rekan bisnis, atau orang yang memiliki tujuan serupa dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.
Perbedaan kepentingan mungkin masih muncul, tetapi kemampuan untuk berkompromi menjadi kekuatan penting agar hubungan tersebut menghasilkan manfaat bagi kedua pihak.
Karena itu, Taurus sebaiknya tidak terlalu berusaha mengendalikan seluruh keadaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi