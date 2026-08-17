4 Zodiak Paling Beruntung pada 17 Agustus 2026: Rezeki Mengalir Lewat Relasi, Karier, serta Keluarga

Dalam astrologi, Scorpio berkaitan dengan sumber daya bersama, investasi, warisan, dukungan dari orang lain, serta hal-hal yang berada di balik permukaan.

Perubahan ini membuat perhatian bergeser dari sekadar apa yang terlihat menuju peluang yang membutuhkan kejelian dan kedalaman berpikir.

Kondisi tersebut membuat keberuntungan tidak selalu berarti memperoleh uang secara tiba-tiba.

Bagi sebagian zodiak, kelimpahan justru dapat muncul melalui pasangan, rekan kerja, keluarga, jaringan profesional, atau keberanian untuk memperbaiki sesuatu yang selama ini tertunda.

Dengan kata lain, hubungan dengan orang lain menjadi salah satu kunci penting.

Berikut 4 zodiak yang disebut memiliki momentum menarik pada 17 Agustus 2026 dilansir dari Yourtango.com.

1. Taurus

Taurus menjadi salah satu zodiak yang paling menonjol dalam urusan keberuntungan pada 17 Agustus 2026.

Energi Bulan di Scorpio membawa perhatian pada hubungan dengan orang lain, terutama dalam hal kerja sama, komitmen, dan sumber daya yang dimiliki bersama.

Bagi Taurus, sesuatu yang semula terasa sulit dinegosiasikan mulai menemukan titik temu.

Keberuntungan Taurus pada hari ini tidak hanya berkaitan dengan usaha pribadi.

Kesepakatan dengan pasangan, rekan bisnis, atau orang yang memiliki tujuan serupa dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Perbedaan kepentingan mungkin masih muncul, tetapi kemampuan untuk berkompromi menjadi kekuatan penting agar hubungan tersebut menghasilkan manfaat bagi kedua pihak.