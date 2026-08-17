Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 17 Agustus 2026: Jaga Mata dan Kurangi Ponsel

JawaPos.Com - Kesehatan Aquarius pada Senin, 17 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi cukup baik.

Namun, AstroTalk memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan mata, terutama bagi Aquarius yang terlalu lama berhadapan dengan layar.

Selain itu, Aquarius disarankan memperlambat aktivitas, mencukupi waktu tidur, dan mengurangi penggunaan ponsel agar tubuh serta pikiran memiliki kesempatan untuk kembali segar.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Senin, 17 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Aquarius pada Senin, 17 Agustus 2026, secara umum berada dalam kondisi cukup baik.

Namun, AstroTalk memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan mata.

Selain itu, Aquarius disarankan memperlambat aktivitas, mendapatkan tidur yang cukup, dan mengurangi waktu menggunakan ponsel agar tubuh serta pikiran dapat kembali segar.