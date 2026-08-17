Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.11 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Jaga Mata dan Kurangi Ponsel

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.Com - Kesehatan Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, secara umum terlihat cukup baik.

Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada kesehatan mata, terutama jika Pisces terlalu sering menggunakan ponsel atau menghabiskan banyak waktu di depan layar.

AstroTalk menyarankan Pisces memperlambat aktivitas, mencukupi waktu tidur, serta memberikan jeda dari penggunaan ponsel.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesehatan Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, secara umum terlihat cukup baik. 

Namun, ada perhatian khusus terhadap kesehatan mata. AstroTalk juga menyarankan Pisces memperlambat aktivitas, mendapatkan tidur yang cukup, dan mengurangi waktu menggunakan ponsel.

Pisces yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau ponsel perlu memberikan jeda kepada mata. Terlalu lama menatap layar dapat membuat mata terasa lelah dan tidak nyaman.

Cobalah menyisipkan waktu istirahat di tengah aktivitas. Saat tidak sedang bekerja, Pisces juga dapat mengurangi kebiasaan langsung membuka ponsel.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Kendalikan Pengeluaran - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Kendalikan Pengeluaran

Senin, 17 Agustus 2026 | 19.10 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 17 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 17 Agustus 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Terpancing Emosi, Tetap Fokus Bekerja - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Jangan Terpancing Emosi, Tetap Fokus Bekerja

Senin, 17 Agustus 2026 | 16.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore