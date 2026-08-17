Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Senin, 17 Agustus 2026: Jaga Mata dan Kurangi Ponsel

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.Com - Kesehatan Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, secara umum terlihat cukup baik.
Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada kesehatan mata, terutama jika Pisces terlalu sering menggunakan ponsel atau menghabiskan banyak waktu di depan layar.
AstroTalk menyarankan Pisces memperlambat aktivitas, mencukupi waktu tidur, serta memberikan jeda dari penggunaan ponsel.
Kesehatan Pisces pada Senin, 17 Agustus 2026, secara umum terlihat cukup baik.
Namun, ada perhatian khusus terhadap kesehatan mata. AstroTalk juga menyarankan Pisces memperlambat aktivitas, mendapatkan tidur yang cukup, dan mengurangi waktu menggunakan ponsel.
Pisces yang menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau ponsel perlu memberikan jeda kepada mata. Terlalu lama menatap layar dapat membuat mata terasa lelah dan tidak nyaman.
Cobalah menyisipkan waktu istirahat di tengah aktivitas. Saat tidak sedang bekerja, Pisces juga dapat mengurangi kebiasaan langsung membuka ponsel.
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Jawa Pos
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