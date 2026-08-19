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Dhiaz Asihing Pamartany
Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 20 Agustus 2026: Kendalikan Emosi dan Waspadai Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces 20 Agustus 2026 menunjukkan hari yang membutuhkan ketenangan dan keseimbangan.

Beberapa situasi sulit mungkin muncul sehingga Pisces perlu mengendalikan emosi agar tidak mengambil langkah yang kurang tepat.

Bersikap fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan dapat membantu Pisces memperoleh hasil yang lebih baik.

Hari ini bukan waktu yang ideal untuk mengambil keputusan besar. Pisces sebaiknya mempertimbangkan setiap pilihan dengan matang dan menghindari tindakan yang dilakukan secara terburu-buru.

Inilah ramalan lengkap zodiak Pisces pada hari Kamis, 20 Agustus 226 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan karier dan bisnis, Pisces mungkin menghadapi perselisihan dengan bawahan atau rekan kerja.

Perbedaan pendapat dapat menghambat kelancaran pekerjaan jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin.

Pisces perlu mengendalikan rasa cemas dan menghindari reaksi berlebihan.

Komunikasi yang tenang dan sikap terbuka dapat membantu menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif.

2. Cinta

Hubungan asmara Pisces perlu dijaga dari sikap egois. Terlalu mementingkan keinginan sendiri dapat membuat pasangan merasa kurang dihargai dan mengurangi keharmonisan hubungan.

Cobalah lebih memahami perasaan pasangan dan berikan ruang untuk berdiskusi. Sikap saling menghargai akan membantu menjaga kedekatan.

3. Keuangan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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