Punya Magnet Tersendiri, 7 Weton Ini Disebut Mampu Membuat Orang Nyaman dan Jatuh Hati

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang tidak harus menjadi pusat perhatian untuk membuat dirinya dikenang. Penampilannya mungkin sederhana dan sikapnya pun tidak berlebihan, tetapi kehadirannya meninggalkan kesan tersendiri.

Ada pula sosok yang baru beberapa kali bertemu sudah mampu membuat orang lain merasa nyaman. Pesona tersebut bukan selalu berkaitan dengan penampilan fisik, melainkan dapat muncul melalui cara berbicara, sikap, perhatian, hingga ketenangan yang terpancar dari dirinya.

Dalam kepercayaan tradisional Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan pembawaan seseorang. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai aura atau daya tarik yang membuat pemiliknya mudah disukai dan diingat oleh orang lain.

Dilansirdari kanal YouTube BUDAYA LIKE, berikut tujuh weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut memiliki pesona batin cukup kuat.

1. Rabu Pon – Supel dan Pandai Membuat Orang Nyaman Rabu Pon digambarkan sebagai sosok yang mudah bergaul dan cepat mencairkan suasana. Mereka biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun komunikasi dengan orang baru.

Kekuatan utamanya berada pada cara berinteraksi. Sikap ramah, perhatian, dan kemampuan mendengarkan membuat orang lain merasa diterima ketika berada di dekatnya.

Dalam hubungan sosial, pemilik weton ini cenderung mampu menyesuaikan diri dengan berbagai karakter. Mereka juga disebut tidak segan memberikan perhatian sederhana yang membuat seseorang merasa dihargai.

Pesona Rabu Pon bukan berasal dari usaha untuk tampil sempurna. Justru sikap apa adanya menjadi salah satu daya tariknya. Orang lain dapat merasa nyaman karena tidak menemukan kesan dibuat-buat ketika berinteraksi dengan mereka.

2. Kamis Wage – Lembut dan Penuh Perhatian Berbeda dari pribadi yang memikat lewat sikap mencolok, Kamis Wage dipercaya mempunyai pesona yang muncul secara perlahan.