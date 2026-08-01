Bukan Sekadar Ngopi, 3 Cafe di Solo Ini Punya Suasana Nyaman dan Menu Menggoda

Tempat Ngopi di Solo yang Hits dan Wajib Dikunjungi Bareng Teman. (Sumber foto: Instagram @loskecoffeeservic)
JawaPos.com – Solo tidak hanya dikenal sebagai kota dengan budaya dan tradisi yang kuat, tetapi juga memiliki banyak pilihan tempat nongkrong modern yang menarik untuk dikunjungi.
Bagi para pencinta kopi, kota ini menawarkan berbagai kedai kopi dengan konsep unik, mulai dari desain estetik, suasana nyaman, hingga pilihan menu yang beragam.
Tidak heran jika coffee shop di Solo menjadi tempat favorit untuk berkumpul bersama teman, mengerjakan tugas, hingga sekadar menikmati waktu santai.
Jika sedang mencari tempat ngopi dengan suasana nyaman dan kekinian, berikut tiga rekomendasi coffee shop di Solo yang bisa menjadi pilihan.
Baca Juga:Kuliner yang Wajib Dicoba Saat Berkunjung ke Paskal, Ada Butter Tteok Viral Sampai Cafe Matcha yang Otentik
Loske Coffee menjadi salah satu kedai kopi yang cukup populer di kalangan pencinta kopi di Solo. Tempat ini menawarkan suasana nyaman dengan desain interior yang menarik di berbagai sudut.
Konsep estetik yang dihadirkan membuat pengunjung betah menghabiskan waktu lebih lama, baik untuk berbincang bersama teman maupun menikmati kopi secara santai.
Mengutip akun Instagram @loskecoffeeservice, Loske Coffee menyediakan berbagai pilihan minuman, seperti Los Leboys Creamy, Los Leboys Original, Los Leboys Chocolate, Puro Orango, Lemonade Tea, dan berbagai menu lainnya.
Selain minuman, tersedia pula beragam makanan pendamping seperti croissant almond, apple pie, croissant original, serta pilihan camilan lainnya.
Untuk harga, menu makanan dan minuman di Loske Coffee tersedia mulai dari kisaran Rp20 ribuan.
Lokasinya berada di Jl. Teuku Umar No.48, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet