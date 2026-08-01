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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.28 WIB

Bukan Sekadar Ngopi, 3 Cafe di Solo Ini Punya Suasana Nyaman dan Menu Menggoda

Tempat Ngopi di Solo yang Hits dan Wajib Dikunjungi Bareng Teman. (Sumber foto: Instagram @loskecoffeeservic) - Image

Tempat Ngopi di Solo yang Hits dan Wajib Dikunjungi Bareng Teman. (Sumber foto: Instagram @loskecoffeeservic)

JawaPos.com – Solo tidak hanya dikenal sebagai kota dengan budaya dan tradisi yang kuat, tetapi juga memiliki banyak pilihan tempat nongkrong modern yang menarik untuk dikunjungi.

Bagi para pencinta kopi, kota ini menawarkan berbagai kedai kopi dengan konsep unik, mulai dari desain estetik, suasana nyaman, hingga pilihan menu yang beragam.

Tidak heran jika coffee shop di Solo menjadi tempat favorit untuk berkumpul bersama teman, mengerjakan tugas, hingga sekadar menikmati waktu santai.

Jika sedang mencari tempat ngopi dengan suasana nyaman dan kekinian, berikut tiga rekomendasi coffee shop di Solo yang bisa menjadi pilihan.

1. Loske Coffee

Loske Coffee menjadi salah satu kedai kopi yang cukup populer di kalangan pencinta kopi di Solo. Tempat ini menawarkan suasana nyaman dengan desain interior yang menarik di berbagai sudut.

Konsep estetik yang dihadirkan membuat pengunjung betah menghabiskan waktu lebih lama, baik untuk berbincang bersama teman maupun menikmati kopi secara santai.

Mengutip akun Instagram @loskecoffeeservice, Loske Coffee menyediakan berbagai pilihan minuman, seperti Los Leboys Creamy, Los Leboys Original, Los Leboys Chocolate, Puro Orango, Lemonade Tea, dan berbagai menu lainnya.

Selain minuman, tersedia pula beragam makanan pendamping seperti croissant almond, apple pie, croissant original, serta pilihan camilan lainnya.

Untuk harga, menu makanan dan minuman di Loske Coffee tersedia mulai dari kisaran Rp20 ribuan.

Lokasinya berada di Jl. Teuku Umar No.48, Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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