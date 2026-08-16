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Rabbany Wanadriani
Senin, 17 Agustus 2026 | 04.30 WIB

Punya Naluri Bisnis Tajam, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Raup Keuntungan Besar

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesuksesan dalam menjalankan bisnis tentu tidak hanya ditentukan oleh zodiak. Modal, strategi, pengalaman, kerja keras, dan kemampuan membaca pasar tetap menjadi faktor penting dalam membangun sebuah usaha.

Namun, astrologi kerap mengaitkan karakter tertentu dengan kemampuan seseorang dalam mengelola peluang dan menghasilkan uang. Beberapa zodiak dinilai memiliki sifat yang mendukung dunia kewirausahaan, mulai dari ketekunan hingga kemampuan menyusun strategi.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap lebih mudah mengembangkan usaha sekaligus membangun fondasi finansial dalam jangka panjang.

Dilansir dari Moneycontrol, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter kuat untuk meraih keuntungan dari dunia bisnis.

1. Taurus – Sabar Membangun Kekayaan

Taurus dikenal sebagai sosok yang menyukai kenyamanan, keindahan, dan kehidupan yang berkecukupan. Karakter tersebut membuat mereka memiliki ketertarikan terhadap bidang yang berhubungan dengan gaya hidup, estetika, maupun produk bernilai tinggi.

Namun, keunggulan Taurus bukan hanya soal kecintaan terhadap kemewahan. Mereka juga dikenal sabar dan realistis ketika mengejar tujuan.

Dalam menjalankan usaha, Taurus cenderung tidak ingin memperoleh hasil secara instan. Mereka lebih nyaman membangun bisnis sedikit demi sedikit hingga menghasilkan fondasi yang kuat.

Sikap konsisten tersebut menjadi salah satu modal yang membuat Taurus mampu bertahan ketika perjalanan bisnis tidak selalu berjalan mulus.

2. Scorpio – Punya Naluri Strategi yang Kuat

Scorpio dikenal memiliki karakter intens, penuh semangat, dan cukup pandai membaca situasi. Dalam dunia bisnis, kemampuan tersebut dapat menjadi keunggulan ketika harus menentukan langkah atau menghadapi persaingan.

Mereka juga cenderung mampu memahami karakter dan kepentingan orang lain. Kemampuan membaca motivasi seseorang dapat membantu Scorpio ketika melakukan negosiasi maupun membangun hubungan dengan mitra.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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