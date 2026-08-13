Punya Jiwa Bisnis, 6 Shio Ini Diramal Bakal Ketiban Rezeki dari Usaha

Ilustrasi shio yang berwirausaha dan menjadi orang kaya (freepik/tonodiaz)
JawaPos.com – Membangun bisnis sendiri menjadi salah satu pilihan yang banyak dilakukan untuk meningkatkan kondisi finansial. Namun, menjadi pengusaha tentu membutuhkan lebih dari sekadar modal.
Keberanian mengambil keputusan, kemampuan melihat peluang, konsistensi, hingga kecakapan membangun hubungan dengan pelanggan menjadi sejumlah faktor yang dapat menentukan perjalanan sebuah bisnis.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter tertentu juga kerap dikaitkan dengan kecocokan seseorang dalam menjalankan usaha. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat yang mendukung dunia kewirausahaan, seperti berani mengambil risiko, kreatif, disiplin, hingga pandai menjalin relasi.
Bahkan, sejumlah ramalan menyebut ada shio yang berpeluang mendapatkan keberuntungan finansial ketika memilih jalur bisnis.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang disebut memiliki peruntungan menarik jika terjun ke dunia usaha.
Shio Babi kerap diasosiasikan dengan kemakmuran dan keberuntungan dalam kebudayaan Tionghoa.
Dalam ramalan yang menjadi sumber artikel ini, mereka yang lahir pada 1983, 1995, dan 2007 disebut memiliki karakter yang mendukung dunia bisnis.
Shio Babi digambarkan mempunyai intuisi cukup kuat ketika menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan. Mereka juga dianggap mampu mengambil risiko dengan pertimbangan yang matang.
Kemampuan tersebut dapat menjadi modal ketika menghadapi persaingan usaha. Ketika bisnis menghadapi hambatan, mereka dipercaya tidak mudah kehilangan arah dan berusaha mencari solusi.
Karakter berani mengambil peluang inilah yang membuat Shio Babi disebut berpotensi meraih keberhasilan apabila memilih jalur kewirausahaan.
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Jawa Pos
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