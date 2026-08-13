Banjir Rezeki! 4 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Bisnis yang Menggila

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih mapan. Salah satu jalan yang kerap ditempuh untuk meningkatkan penghasilan adalah dengan membangun usaha sendiri.
Namun, perjalanan bisnis tidak selalu berjalan mulus. Selain membutuhkan modal dan kerja keras, seorang pengusaha juga harus mampu membaca perubahan pasar, menentukan strategi, serta berani memanfaatkan kesempatan.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan peruntungan seseorang dalam menjalankan bisnis. Ada beberapa shio yang disebut mempunyai sifat mendukung kegiatan perdagangan dan kewirausahaan.
Sejumlah ramalan bahkan menyebut beberapa shio berpotensi mendapatkan peningkatan rezeki secara signifikan melalui usaha yang mereka jalankan.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang disebut mempunyai peruntungan bisnis cukup kuat dan berpeluang mengalami peningkatan finansial.
Shio Kelinci menjadi salah satu yang disebut memiliki peruntungan menarik dalam dunia perdagangan dan usaha.
Dalam materi ramalan tersebut, Shio Kelinci yang lahir pada 1975, 1987, 1999, dan 2011 disebut berpeluang memperoleh keuntungan dari kegiatan jual beli.
Karakter Kelinci yang dikenal cerdas dan mampu membaca situasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan bisnis.
Pelaku usaha kecil dari kalangan Shio Kelinci juga disebut berpotensi mendapatkan peningkatan penjualan. Jenis usaha seperti pakaian, aksesori, hingga produk fesyen menjadi beberapa contoh bidang yang disebut memiliki peluang.
Meski demikian, peluang tersebut tentu tetap membutuhkan strategi. Kualitas produk, pelayanan, promosi, serta kemampuan membaca kebutuhan konsumen tetap menjadi faktor penting dalam bisnis.
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Jawa Pos
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