Ekspansi ke Thailand Buka Jalan Baru Bisnis E-Commerce Indonesia

JawaPos.com - Ekspansi bisnis digital Indonesia ke pasar Asia Tenggara memasuki babak baru. Thailand menjadi tujuan berikutnya bagi perusahaan pengelola e-commerce Indonesia yang membawa sistem pengelolaan toko online berbasis data, AHA Commerce, sekaligus membangun tim lokal untuk menyesuaikan strategi dengan karakter pasar setempat.

Langkah ini menunjukkan bahwa persaingan e-commerce di Asia Tenggara tidak lagi hanya soal membuka toko di marketplace. Pengelolaan data, pemahaman perilaku konsumen, strategi promosi, hingga kemampuan beradaptasi dengan karakter tiap negara menjadi faktor yang semakin menentukan pertumbuhan bisnis.

Perusahaan tersebut mulai menjalankan operasional toko online pertamanya di Thailand pada September 2025. Saat itu, perusahaan dipercaya mengelola marketplace milik sebuah brand yang sudah beroperasi di Thailand dan mencatat pertumbuhan omzet sebesar 221 persen.

Kini, operasional di Thailand telah memiliki badan usaha resmi, kantor, serta tim lokal yang seluruhnya direkrut dari Thailand. Model kerjanya menggabungkan tim lokal dengan tim Indonesia untuk menangani operasional e-commerce sejumlah brand.