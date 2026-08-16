Pintu Rezeki Mulai Terbuka, 6 Shio Ini Diprediksi Bangkit Setelah Melewati Masa Berat

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan hidup seseorang dipercaya dapat mengalami berbagai fase. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi tekanan, ketidakpastian, hingga berbagai persoalan yang menguras energi.
Namun, kondisi tersebut diyakini tidak berlangsung selamanya. Perubahan situasi dapat membuka kesempatan baru yang sebelumnya sulit terlihat.
Bagi sejumlah shio, periode mendatang disebut sebagai fase untuk bangkit dari berbagai kesulitan. Peluang yang sempat tertutup perlahan terbuka, sementara keputusan yang tepat dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih stabil.
Perubahan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung. Bisa pula berupa kesempatan kerja, hubungan yang lebih baik, keberanian mengambil keputusan, maupun munculnya jalan baru untuk memperbaiki kondisi kehidupan.
Dilansir dari YourTango, berikut enam shio yang disebut sedang melewati masa penuh tantangan, tetapi diprediksi memiliki prospek lebih cerah ke depannya.
Pemilik shio Kuda mungkin terlihat mampu menjalani semuanya dengan baik dari luar. Namun, di balik sikap tersebut, mereka bisa saja sedang mempertanyakan banyak hal, mulai dari arah kehidupan hingga hubungan dengan orang-orang terdekat.
Fase ini justru dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan besar. Menjelang akhir 2025, Shio Kuda diprediksi terdorong mengambil keputusan yang sebelumnya masih mereka pertimbangkan.
Perubahan tersebut dapat berupa pindah tempat, mengejar impian lama, memulai perjalanan baru, atau berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan hidup.
Keberanian mengambil langkah baru dipercaya dapat memberikan kejelasan sekaligus membuka peluang yang sebelumnya belum terpikirkan.
Shio Kambing mungkin sedang berhadapan dengan persoalan yang memengaruhi kondisi emosional dan rasa percaya dirinya. Hubungan yang berakhir, persahabatan yang berubah, atau perasaan kurang dihargai dapat membuat mereka merasa kehilangan arah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa