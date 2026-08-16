Pintu Rezeki Mulai Terbuka, 6 Shio Ini Diprediksi Bangkit Setelah Melewati Masa Berat

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan hidup seseorang dipercaya dapat mengalami berbagai fase. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi tekanan, ketidakpastian, hingga berbagai persoalan yang menguras energi.

Namun, kondisi tersebut diyakini tidak berlangsung selamanya. Perubahan situasi dapat membuka kesempatan baru yang sebelumnya sulit terlihat.

Bagi sejumlah shio, periode mendatang disebut sebagai fase untuk bangkit dari berbagai kesulitan. Peluang yang sempat tertutup perlahan terbuka, sementara keputusan yang tepat dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih stabil.

Perubahan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk uang secara langsung. Bisa pula berupa kesempatan kerja, hubungan yang lebih baik, keberanian mengambil keputusan, maupun munculnya jalan baru untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Dilansir dari YourTango, berikut enam shio yang disebut sedang melewati masa penuh tantangan, tetapi diprediksi memiliki prospek lebih cerah ke depannya.

1. Shio Kuda Pemilik shio Kuda mungkin terlihat mampu menjalani semuanya dengan baik dari luar. Namun, di balik sikap tersebut, mereka bisa saja sedang mempertanyakan banyak hal, mulai dari arah kehidupan hingga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Fase ini justru dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan besar. Menjelang akhir 2025, Shio Kuda diprediksi terdorong mengambil keputusan yang sebelumnya masih mereka pertimbangkan.

Perubahan tersebut dapat berupa pindah tempat, mengejar impian lama, memulai perjalanan baru, atau berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan hidup.

Keberanian mengambil langkah baru dipercaya dapat memberikan kejelasan sekaligus membuka peluang yang sebelumnya belum terpikirkan.