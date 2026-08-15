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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22.58 WIB

Rezeki Mulai Terbuka! 6 Shio Ini Disebut Akan Menemukan Titik Balik Setelah Masa Berat

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada masa ketika berbagai persoalan datang bersamaan, mulai dari urusan pekerjaan, hubungan, keluarga, hingga kondisi finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan peruntungan masing-masing shio. Pergantian periode dipercaya dapat membawa perubahan energi yang membuat seseorang menghadapi tantangan maupun kesempatan baru.

Bagi sebagian shio, periode sulit yang telah berlangsung cukup lama disebut mulai mendekati titik akhir. Kesempatan yang sebelumnya terasa tertutup perlahan dipercaya akan kembali terbuka.

Perubahan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk keberuntungan secara langsung. Bisa saja berupa keputusan penting, peluang pekerjaan, hubungan yang membaik, atau kondisi finansial yang perlahan menjadi lebih stabil.

Dilansir dari YourTango, terdapat enam shio yang disebut sedang melewati fase penuh tantangan tetapi diprediksi mempunyai prospek yang lebih cerah menjelang akhir 2026.

Berikut daftarnya.

1. Shio Kuda

Di balik kesan bahwa semuanya berjalan normal, pemilik shio Kuda disebut mungkin sedang mengalami banyak pertanyaan mengenai arah hidup.

Keraguan tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, hubungan, bahkan cara mereka memandang diri sendiri.

Namun, periode menjelang akhir 2026 diprediksi membawa momentum untuk membuat keputusan besar. Perubahan tersebut dapat berupa pindah tempat tinggal, mengejar cita-cita yang selama ini tertunda, atau memilih jalan baru yang lebih sesuai dengan keinginan pribadi.

Kejelasan disebut mulai muncul ketika Kuda berani menentukan pilihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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