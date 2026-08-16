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Niko Sulpriyono
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.40 WIB

Rezeki Mulai Terbuka Lebar, 5 Zodiak Ini Punya Peluang Baru Menjelang Akhir Agustus

&nbsp;Ilustrasi rezekinya mengalir deras (stockking/Freepik) - Image

&nbsp;Ilustrasi rezekinya mengalir deras (stockking/Freepik)

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada kalanya seseorang harus melewati masa penuh tekanan sebelum akhirnya menemukan kesempatan baru yang membawa perubahan.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai periode tertentu ketika energi positif terasa lebih kuat. Momentum tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan kondisi finansial.

Menjelang akhir Agustus, lima zodiak berikut diramalkan memasuki fase yang lebih positif. Berbagai kesempatan yang sebelumnya sulit terlihat mulai muncul, sementara sejumlah persoalan yang selama ini menjadi beban perlahan menemukan jalan keluarnya.

Meski demikian, ramalan zodiak sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bukan kepastian mengenai masa depan. Hasil akhirnya tetap bergantung pada keputusan serta usaha masing-masing individu.

Dirangkum dari kanal YouTube Titik Senyum, berikut lima zodiak yang disebut berpeluang merasakan aliran rezeki lebih lancar di akhir Agustus.

1. Scorpio – Kesempatan Baru Mulai Bermunculan

Scorpio disebut berada dalam fase perubahan yang cukup penting. Berbagai usaha yang selama ini dilakukan perlahan menunjukkan hasil, meskipun sebelumnya mungkin terasa berjalan tanpa kepastian.

Menjelang akhir Agustus, peluang bisa muncul melalui cara yang tidak terduga. Sebuah percakapan, pertemuan, ide lama, atau tawaran yang sebelumnya tidak dianggap penting justru dapat berkembang menjadi kesempatan bernilai.

Situasi tersebut berpotensi memberikan ruang bagi Scorpio untuk memperbaiki kondisi finansial sekaligus mengurangi tekanan yang selama ini dirasakan.

Namun, kesempatan baru juga membutuhkan keberanian. Scorpio disarankan tidak terlalu nyaman berada di zona aman apabila ingin memanfaatkan momentum yang datang.

2. Pisces – Kebaikan Lama Berbuah Dukungan

Bagi Pisces, kesabaran yang selama ini dijalani disebut mulai memberikan hasil. Akhir Agustus dapat menghadirkan kabar atau kesempatan yang membuat kehidupan terasa lebih ringan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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