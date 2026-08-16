Ramalan Zodiak Capricorn Besok 17 Agustus 2026: Cinta Ceria, Karier dan Keuangan Positif

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Senin 17 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup menyenangkan dalam berbagai aspek kehidupan.
Capricorn disarankan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga dan tidak terus-menerus berusaha memperbaiki persoalan lama yang sebenarnya sudah berlalu.
Ada kalanya ketenangan justru hadir ketika seseorang bersedia menerima bahwa tidak semua masalah masa lalu perlu dibuka kembali.
Dalam urusan asmara, Capricorn lajang berpeluang menikmati rencana yang menyenangkan bersama seseorang yang istimewa.
Sementara pasangan yang sudah menikah perlu berhati-hati agar perbedaan pandangan soal uang tidak berubah menjadi pertengkaran.
Di bidang karier, fokus menjadi kunci karena pekerjaan memberikan hasil yang sepadan bagi mereka yang menyelesaikan tugas dengan baik.
Para pencari kerja juga berpeluang mendapatkan kabar menggembirakan.
Dari sisi keuangan, kondisi terlihat menjanjikan dan keberuntungan dapat bekerja secara perlahan.
Untuk kesehatan, Capricorn diminta tidak terlalu terobsesi menghitung kalori atau mengkhawatirkan penampilan.
AstroTalk mencatat suasana hati Capricorn Happy dengan angka keberuntungan 0.
1. Percintaan Capricorn
Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 17 Agustus 2026, menghadirkan suasana yang cukup menyenangkan.
Bagi Capricorn yang masih lajang, hari esok dapat diisi dengan rencana ringan bersama seseorang yang menarik perhatian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa