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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.20 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok 17 Agustus 2026: Cinta Ceria, Karier dan Keuangan Positif

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Annakabanova1)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Senin 17 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup menyenangkan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Capricorn disarankan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga dan tidak terus-menerus berusaha memperbaiki persoalan lama yang sebenarnya sudah berlalu. 

Ada kalanya ketenangan justru hadir ketika seseorang bersedia menerima bahwa tidak semua masalah masa lalu perlu dibuka kembali.

Dalam urusan asmara, Capricorn lajang berpeluang menikmati rencana yang menyenangkan bersama seseorang yang istimewa. 

Sementara pasangan yang sudah menikah perlu berhati-hati agar perbedaan pandangan soal uang tidak berubah menjadi pertengkaran. 

Di bidang karier, fokus menjadi kunci karena pekerjaan memberikan hasil yang sepadan bagi mereka yang menyelesaikan tugas dengan baik. 

Para pencari kerja juga berpeluang mendapatkan kabar menggembirakan. 

Dari sisi keuangan, kondisi terlihat menjanjikan dan keberuntungan dapat bekerja secara perlahan. 

Untuk kesehatan, Capricorn diminta tidak terlalu terobsesi menghitung kalori atau mengkhawatirkan penampilan. 

AstroTalk mencatat suasana hati Capricorn Happy dengan angka keberuntungan 0.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Senin, 17 Agustus 2026.

1. Percintaan Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn pada Senin, 17 Agustus 2026, menghadirkan suasana yang cukup menyenangkan. 

Bagi Capricorn yang masih lajang, hari esok dapat diisi dengan rencana ringan bersama seseorang yang menarik perhatian. 

Editor: Novia Tri Astuti
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