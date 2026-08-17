Ramalan Shio Besok Selasa 18 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa 18 Agustus 2026 menjadi salah satu bacaan yang menarik untuk disimak bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Memasuki pekan ketiga Agustus, masing-masing shio diprediksi menghadapi energi berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, dan kehidupan sosial.

Tanggal Selasa, 18 Agustus 2026 masih berada dalam periode Tahun Kuda Api.

Astrology.com menjelaskan bahwa energi Kuda Api bergerak cepat dan membawa tema seperti kemandirian, kreativitas, energi, keberanian, serta momentum.

Di sisi lain, ketidaksabaran dan keputusan impulsif perlu dikendalikan agar energi besar tersebut dapat digunakan secara produktif.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 18 Agustus 2026, untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

1. Shio Naga Pemilik shio Naga diprediksi memiliki peluang yang cukup menarik pada Selasa, 18 Agustus 2026, terutama melalui hubungan sosial dan lingkungan profesional.