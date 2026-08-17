Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.15 WIB

Peluang Ketiban Rezeki! Ramalan Shio Besok Selasa 18 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa 18 Agustus 2026 menarik untuk disimak, khususnya bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Memasuki pertengahan bulan, masing-masing shio memiliki peluang dan tantangan yang berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, hingga hubungan sosial.

Tanggal Selasa, 18 Agustus 2026 berada dalam periode Tahun Kuda Api. Astrology.com menggambarkan energi Kuda Api sebagai cepat, penuh vitalitas, kreativitas, keberanian, dan momentum untuk mengejar sesuatu yang sempat tertunda. 

Namun, energi yang kuat tersebut tetap membutuhkan arah dan pertimbangan agar keberanian tidak berubah menjadi tindakan impulsif. 

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 18 Agustus 2026, untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

1. Shio Tikus

Pemilik shio Tikus diprediksi menghadapi Selasa dengan peluang yang cukup menarik, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan. 

Setelah melewati proses panjang, Anda mungkin mulai melihat hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. 

Hal yang sebelumnya terasa seperti perjuangan tanpa kepastian perlahan dapat menunjukkan perkembangan, sehingga penting untuk tidak meremehkan pencapaian kecil.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Selasa 18 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Selasa 18 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.12 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 18 Agustus 2026: Berani Berkata Tidak, Keuangan Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 18 Agustus 2026: Berani Berkata Tidak, Keuangan Stabil

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa 18 Agustus 2026: Keuangan Membaik, Cinta Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa 18 Agustus 2026: Keuangan Membaik, Cinta Makin Hangat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore