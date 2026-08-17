Ramalan Shio Besok Selasa 18 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific)
JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa 18 Agustus 2026 menarik untuk disimak bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Memasuki pertengahan Agustus, setiap shio menghadapi peluang dan tantangan yang berbeda, terutama dalam urusan karier, keuangan, asmara, serta hubungan sosial.
Tahun 2026 merupakan Tahun Kuda Api, yang menurut Astrology.com membawa energi cepat, penuh vitalitas, kreativitas, keberanian, dan dorongan untuk bergerak maju.
Namun, energi yang besar juga perlu diarahkan dengan baik karena sikap terburu-buru dan impulsif dapat membuat peluang justru terlewatkan.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 18 Agustus 2026, untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Pemilik shio Monyet diprediksi menjalani Selasa dengan energi yang cukup dinamis, terutama dalam hal pekerjaan, hubungan sosial, dan rencana pribadi.
Karakter Monyet yang cepat menangkap peluang dapat menjadi keunggulan ketika muncul situasi yang membutuhkan kreativitas atau kemampuan mencari solusi.
Astrology.com menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai energi yang relatif nyaman bagi Monyet karena ritmenya yang aktif dan penuh kesempatan.
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Jawa Pos
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