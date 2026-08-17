Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.12 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 18 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific) - Image

Ilustrasi Shio (macrovector/magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Selasa 18 Agustus 2026 menarik untuk disimak bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki pertengahan Agustus, setiap shio menghadapi peluang dan tantangan yang berbeda, terutama dalam urusan karier, keuangan, asmara, serta hubungan sosial.

Tahun 2026 merupakan Tahun Kuda Api, yang menurut Astrology.com membawa energi cepat, penuh vitalitas, kreativitas, keberanian, dan dorongan untuk bergerak maju. 

Namun, energi yang besar juga perlu diarahkan dengan baik karena sikap terburu-buru dan impulsif dapat membuat peluang justru terlewatkan. 

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Selasa, 18 Agustus 2026, untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

1. Shio Monyet

Pemilik shio Monyet diprediksi menjalani Selasa dengan energi yang cukup dinamis, terutama dalam hal pekerjaan, hubungan sosial, dan rencana pribadi. 

Karakter Monyet yang cepat menangkap peluang dapat menjadi keunggulan ketika muncul situasi yang membutuhkan kreativitas atau kemampuan mencari solusi.

Astrology.com menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai energi yang relatif nyaman bagi Monyet karena ritmenya yang aktif dan penuh kesempatan. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 18 Agustus 2026: Berani Berkata Tidak, Keuangan Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 18 Agustus 2026: Berani Berkata Tidak, Keuangan Stabil

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa 18 Agustus 2026: Keuangan Membaik, Cinta Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa 18 Agustus 2026: Keuangan Membaik, Cinta Makin Hangat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Selasa 18 Agustus 2026: Peluang Baru Mulai Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Selasa 18 Agustus 2026: Peluang Baru Mulai Terbuka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore