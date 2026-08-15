Punya Naluri Cuan Kuat, 5 Weton Ini Disebut Berpotensi Hidup Makmur Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup dan rezeki.

Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam mengejar tujuan, pandai membaca kesempatan, serta mampu mengelola hasil yang diperoleh.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan. Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut lima weton yang disebut memiliki jalan menuju harta dan kekayaan berlimpah menurut Primbon Jawa.

1. Senin Legi – Cermat Menyusun Strategi Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan berpikir logis dan cukup teliti ketika menghadapi persoalan.

Pemilik weton ini dipercaya tidak suka mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka lebih senang mengumpulkan informasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kemudian menentukan langkah yang dianggap paling tepat.

Sifat tersebut membuat Senin Legi disebut memiliki kemampuan dalam menyusun rencana jangka panjang. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka cenderung mengandalkan perhitungan dan strategi daripada sekadar mengikuti keberuntungan.

Dari sisi finansial, mereka juga digambarkan cukup disiplin. Menabung, mengatur pengeluaran, dan mempersiapkan kebutuhan masa depan menjadi karakter yang dipercaya dapat membantu perjalanan menuju kemapanan.

2. Rabu Pahing – Berjiwa Pemimpin Rabu Pahing dikenal dalam ramalan Primbon Jawa sebagai weton dengan karakter kuat dan keinginan besar untuk menentukan arah kehidupannya sendiri.