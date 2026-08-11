Rezekinya Berkelas Sultan! 4 Weton Ini Konon Ditakdirkan Hidup Makmur Menurut Primbon Jawa

Weton punya takdir takdir agung hidup makmur bak raja kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan hidup seseorang berdasarkan kombinasi hari kelahiran dengan pasaran.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang membuat pemiliknya mudah mendapatkan kepercayaan, dihormati lingkungan, serta memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang mapan.
Dalam tafsir tersebut, kemakmuran tidak hanya dikaitkan dengan banyaknya harta. Wibawa, kemampuan mengambil keputusan, jiwa kepemimpinan, dan kecerdasan membaca keadaan juga dianggap sebagai modal penting menuju kehidupan yang lebih baik.
Ada empat weton yang disebut mempunyai kombinasi karakter tersebut. Pemiliknya digambarkan sebagai pribadi yang tenang, berprinsip, dan mampu menjadi tumpuan orang lain.
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Dilansir dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut empat weton yang menurut tafsir Primbon Jawa dipercaya mempunyai jalan hidup penuh kemakmuran dan wibawa.
1. Sabtu Legi – Tenang, Berwibawa, dan Dipercaya Banyak Orang
Pemilik Sabtu Legi digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak bicara, tetapi memiliki kehadiran yang kuat.
Mereka tidak harus menunjukkan kekuasaan secara berlebihan untuk mendapatkan penghormatan. Sikap tenang dan cara berpikir yang matang justru membuat orang lain cenderung mempercayai mereka.
Kepekaan dalam membaca situasi juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini. Ketika menghadapi persoalan rumit, mereka dipercaya mampu tetap berpikir jernih sebelum menentukan langkah.
Sejak usia muda, pemilik Sabtu Legi konon mudah mendapatkan tanggung jawab karena dianggap mempunyai kemampuan memimpin.
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