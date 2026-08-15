Dari Naga hingga Babi, 6 Shio Ini Diramalkan Mendapat Rezeki dari Banyak Penjuru

seseorang yang hartanya makin menjadi-jadi./Freepik.
JawaPos.com – Ada kalanya kondisi finansial seseorang mengalami perubahan secara perlahan, tetapi ada pula periode ketika kesempatan datang hampir bersamaan dari berbagai sisi.
Dalam astrologi Tiongkok, perubahan peruntungan sering dikaitkan dengan siklus energi dan karakter masing-masing shio. Pada periode tertentu, beberapa shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.
Enam shio kali ini disebut sedang memasuki fase yang penuh kesempatan. Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang tunai, tetapi dapat berupa proyek baru, tawaran kerja sama, pelanggan tambahan, bonus, maupun koneksi yang membuka jalan menuju penghasilan lebih besar.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut berpeluang memperoleh keberuntungan finansial dari berbagai arah.
Berikut daftarnya.
Pemilik shio Naga disebut memiliki kesempatan untuk mengubah sesuatu yang awalnya terlihat sederhana menjadi sumber keuntungan.
Usaha yang sebelumnya berjalan biasa saja berpeluang mendapatkan perhatian lebih besar. Begitu pula dengan gagasan yang dahulu dianggap kurang menjanjikan, bisa saja berkembang ketika menemukan momentum yang tepat.
Peluang tersebut dapat datang melalui kerja sama, investor, bisnis, atau bahkan kegiatan yang awalnya hanya dijalankan sebagai hobi.
Namun, peningkatan pemasukan tetap perlu disertai pengelolaan yang baik. Semakin besar peluang memperoleh uang, semakin penting pula kemampuan mengatur dan menyimpannya.
Shio Ular dikenal dalam astrologi Tiongkok dengan karakter yang penuh perhitungan dan strategi.
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Jawa Pos
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